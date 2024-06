Aïd Al-Adha 1445 : Préparatifs intensifs dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

Partager

À l’approche de l’Aïd Al-Adha 1445, la région de Rabat-Salé-Kénitra se mobilise pour assurer une célébration réussie. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a identifié environ 650.000 têtes d’ovins et caprins destinées à l’abattage, avec un objectif total de plus de 800.000 têtes à identifier d’ici la fin de l’opération.

La répartition des animaux par province est déjà bien avancée :

Khemisset : 295.374 têtes

Sidi Kacem : 84.790 têtes

Témara : 210.309 têtes

Kénitra : 97.266 têtes

Sidi Slimane : 79.444 têtes

Salé : 33.200 têtes

Rabat : 3.220 têtes

Pour renforcer l’offre locale, plus de 100.000 ovins ont été importés. De plus, cinq souks temporaires ont été installés dans la région pour faciliter la commercialisation dans des conditions adéquates. Ces souks sont répartis comme suit : deux à Rabat, et un dans chacune des provinces de Salé, Témara, et Kénitra. Équipés selon des cahiers de charges spécifiques, ils sont supervisés par des commissions mixtes veillant au respect des conditions sanitaires et techniques.

L’état sanitaire des animaux est jugé très satisfaisant grâce aux programmes de surveillance continue et aux campagnes de vaccination menés par l’ONSSA. Une commission régionale, en collaboration avec des commissions mixtes locales, assure le suivi quotidien des souks et des points de vente. Cette surveillance rigoureuse garantit que toutes les mesures sanitaires nécessaires sont appliquées.

Pour soutenir les éleveurs affectés par des années de déficit hydrique, la Direction régionale de l’Agriculture (DRA-RSK), en collaboration avec la Direction régionale de l’ONCA et l’ONICL, a distribué 549.240 quintaux d’orge subventionnée à 38.939 éleveurs. Une nouvelle tranche de 350.000 quintaux est actuellement en cours de distribution. Cette initiative vise à stabiliser les prix des aliments pour bétail et à soutenir les éleveurs en difficulté.

Les prix des ovins et caprins varient en fonction de plusieurs critères, tels que la race, le sexe, la qualité de l’engraissement et l’origine de l’animal. Cette diversité permet aux acheteurs d’adapter leurs choix à leur pouvoir d’achat, assurant ainsi une accessibilité pour tous.