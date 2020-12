Agriculture et stress hydrique : les recommandations de la DEPF.

Partager

La DEPF a émis un certain nombre de recommandation pour lutter contre les aléas climatiques.

En vue d’endiguer le fléau du stress hydrique, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) a indiqué dans son dernier «policy brief», qui s’inscrit dans le cadre du programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, que les politiques d’adaptation climatique engagées par le Maroc devraient être davantage orientées vers la sécurité hydrique du pays.



“La DEPF a rendu publique une analyse approfondie sur la situation, les impacts et les politiques de réponse dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture au Maroc. Un travail mené en collaboration entre l’AFD, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), la Direction générale de la météorologie (DGM), la Direction de la recherche et de la planification de l’eau (DRPE) et l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE)”, rapporte Aujourd’hui Le Maroc.

L’idée étant d’apporter un éclairage sur la situation du changement climatique au Maroc, ses projections futures et ses impacts. Cette analyse a également pour objectif de mettre en relief l’engagement volontariste du Royaume face à cette donne et les réponses stratégiques entreprises dans ces deux secteurs. Un projet de modélisation est ainsi décrit couplant à la fois une approche hydro-agricole et une approche macroéconomique.

«L’objectif, en effet, de l’approche hydro-agricole est de comparer les besoins en eau pour l’agriculture marocaine (bour et irriguée) aux ressources qui seront effectivement disponibles, à horizon 2050, dans un contexte d’aridification croissante», relève-t-on de la DEPF.

Et de préciser que «l’approche macroéconomique vise à comprendre les mécanismes de transmissions des chocs de stress hydrique sur l’agriculture vers l’économie marocaine». Face à la recrudescence du phénomène du changement climatique, qui accentuera davantage le déficit hydrique du pays à l’horizon 2050, la DEPF a émis un bon nombre de recommandations.

Outre le renforcement des politiques mises en œuvre, la DEPF préconise la réalisation des études approfondies dans le domaine en vue de mieux appréhender les incidences à moyen et long termes du changement climatique sur l’économie nationale. Ces travaux analytiques et de modélisation permettront, en effet, d’éclairer sur les interactions intersectorielles et interrégionales des secteurs qui dépendent de la ressource hydrique.

«A ce titre, il est primordial de mener des travaux portant sur la cohérence des stratégies sectorielles avec l’évolution future des ressources hydriques, ce qui permettrait de mieux s’outiller pour concevoir des politiques proactives de nature à atténuer les déficits hydriques futurs dont la résorption serait onéreuse pour la collectivité», précise la DEPF. Celle-ci estime par ailleurs que les actions d’envergure à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique engendreraient des investissements conséquents qui gagneraient à être évalués pour mesurer leur impact sur les finances publiques.

L’analyse de la DEPF a mis en exergue des scénarios envisageables pour aboutir à des politiques soutenables. Les pistes proposées allient en effet la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles et les énergies renouvelables.