Agadir : Participation à la Conférence Internationale sur les sols

Partager

tweet



Une conférence de Haut niveau pour discuter du rôle essentiel des sols et de la biodiversité dans le développement durable

Engagement des participants à promouvoir le rôle crucial des sols dans la durabilité de notre planète

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, et la Directrice Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Mme Audrey Azoulay, ont pris part, le lundi 1er juillet 2024 à Agadir, à la conférence Internationale sur les sols sous le thème « Enracinés dans la résilience : Révéler l’importance des sols dans le développement durable ».

Organisée par l’UNESCO en partenariat avec le Maroc, à travers l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), cette conférence se tient en marge de la 36ème session du Conseil International de Coordination du Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB), dont les travaux se déroulent à Agadir. Elle rassemble des experts internationaux et des représentants de plus de 30 Etats membres de l’UNESCO pour discuter du rôle essentiel des sols dans le développement durable. Elle vise également à promouvoir des techniques innovantes de conservation et de gestion durable des terres.

Dans son allocution de clôture de cette conférence, le Ministre a déclaré que la reconnaissance de la communauté internationale du rôle actif du Royaume dans le domaine des biosphères, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi, Que Dieu L’assiste, renforce notre engagement pour la conservation des ressources naturelles et du développement durable et pour l’amélioration des relations entre l’Homme et l’environnement naturel. Ainsi le Maroc, depuis son adhésion au programme MAB, s’est pleinement engagé pour la protection de ses écosystèmes. Il a souligné que la conférence d’aujourd’hui est un excellent espace de partage d’expériences et de bonnes pratiques au service des réserves de biosphère, symbolisant notre engagement commun en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel : eau, sol et forêt.

Mme. Audrey Azoulay a ajouté, « Les sols jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie sur Terre. Pourtant, ils sont encore bien souvent négligés ou mal gérés. L’UNESCO appelle la communauté internationale à en faire une priorité. Fort de soixante ans d’expérience en sciences des sols, notre Organisation va aider les Etats à faire progresser les connaissances et à former des professionnels pour que les mesures nécessaires puissent être prises ».

Les travaux de cette rencontre, qui ont mis en exergue l’importance du lien entre les sols, la biodiversité, la gestion des paysages et de l’eau, ont abouti à un plan d’actions autour de trois objectifs : améliorer la protection et la réhabilitation des sols, combler le manque de connaissances scientifiques, et renforcer l’engagement des jeunes et des communautés à travers l’éducation et des programmes de formation.