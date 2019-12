4ème édition du Salon international de l’industrie agroalimentaire, emballage et procédés de fabrication et du Food Expo

4ème édition du Salon international de l’industrie agroalimentaire, emballage et procédés de fabrication et du Food Expo à Casablanca.

L’Office des Foires et Expositions de Casablanca accueillera deux événements phare de l’agroalimentaire ce vendredi 6 au 8 Décembre 2019. Ce salon, enregistrera comme chaque année la participation de nombreux pays tels que les Etats Unis, la Suède, la Turquie, l’Egypte…

Avec une position importante dans les secteurs de l’alimentation et des technologies alimentaires, un marché intérieur en plein essor, et son emplacement stratégique entre l’Afrique et l’Europe, le Maroc compte sur ce salon organisé par Elan Expo pour montrer différents procédés de fabrication et de transformation apportés par lui-même et les pays du monde.

En effet, ce salon international, se donne comme ambition d’exposer un large éventail de produits de gammes mais également de montrer les procédés de transformation des aliments et des machines des aliments de l’hospitalité et des machines d’emballage, produits agroalimentaires, machineries… De même, les acteurs de l’industrie agroalimentaires y exposeront des équipements de service alimentaire, de préparation des aliments, de cuisson et de traitement ainsi que des produits divers entre autres.

Cet événement constitue une véritable aubaine pour le Maroc dans la mesure où ce dernier aura l’occasion de montrer son expertise dans le domaine mais également pourrait bénéficier de celle des autres pays. De plus, «Grâce au service de réunion B2B de l’événement, les entreprises prévoient de conclure des accords commerciaux avec des entreprises marocaines. SIEMA Expo est le premier choix des entreprises qui souhaitent participer au marché marocain».