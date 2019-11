Lancement de la 13ème édition du Festival international du Safran à Taliouine

Partager

Coup d’envoi de la 13ème édition du Festival international du Safran à Taliouine.

La 13ème édition du festival international du safran a été donné, vendredi à Taliouine (province de Taroudant), avec pour thème, cette année, « le safran de Taliouine, leader des produits du terroir et levier de développement rural ».

Cette édition est marquée par l’organisation d’une foire de produits du terroir, dont un grand stand dédié aux coopératives œuvrant dans la valorisation du safran, appelé également « or rouge » et très connu dans la région du Haut-Atlas.

La foire comprend également d’autres stands destinés aux produits de l’artisanat et ceux naturels comme l’argan, les dattes, le henné, l’ail, les roses aromatiques, le miel et les plantes médicinales.

Au programme de cette édition, figurent aussi des spectacles, des compétitions sportives et des ateliers de formation au profit des agriculteurs du safran pour renforcer leurs compétences en matière de valorisation et de commercialisation de cette matière.

Ce festival est devenu un rendez-vous annuel pour la commercialisation de cette plante utilisée non seulement dans le domaine culinaire, mais également dans la fabrication de remèdes médicinaux et de beauté.

« A la faveur du Plan Maroc Vert, plus de 1780 hectares sont destinés à la culture du safran, et la production annuelle est estimée à 6,5 tonnes », a indiqué le directeur de l’office régional de mise en valeur agricole d’Ouarzazate, Saleh Aghzaf, mettant en avant le rôle de la création de « la maison du Safran » de Taliouine dans la hausse de la commercialisation de cette plante et des jours de travail (270.000).

Pour sa part, Nazha Boujdadi, responsable du projet de développement des filières safran et palmier dattier, mis en place dans le cadre du programme de coopération belge, a affirmé que la chaîne du safran a connu de grands progrès depuis le lancement de cette initiative en 2013, notamment en matière de valorisation et de commercialisation de cette matière.

A noter que cette édition est organisée par l’association du festival international du safran à Taliouine, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, et avec l’appui du Conseil de la région Souss-Massa, du Conseil provincial de Taroudant et de la collectivité territoriale de Taliouine.