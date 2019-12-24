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مزاياه و سبله semis direct نظام الزرع المباشر أو

الزرع المباشر هو نظام متكامل من النظم الزراعية الحديثة وليس عملية منفردة من العمليات التي يقوم بها المزارعون عادة. بمعنى آخر، هو مجموعة من التطبيقات والتقنيات المحافظة من أجل استغلال أنجع وطويل الأمد للتربة

تكتسي تقنية الزرع المباشر مزايا فلاحية وبيئية واقتصادية عديدة

المزايا الفلاحية

تمكن تقنية الزرع المباشر من الإستغلال الجيد لمياه الأمطار، وذلك عبر الحد من تقليل نسبة التبخر وزيادة مستوى تسرب الماء. كما تمكن أيضا من تحسين نجاعة استعمال الأسمدة من خلال تركيزها على خط البذر

وتتسم أيضا بليونة كبيرة فيما يتعلق بتاريخ البذر، حيث تتيح للفلاح إمكانية الاستغناء عن العمليات الأخرى لتهييء الأرض قبل عملية الزرع

وتمكن هذه التقنية أيضا الفلاح من تقليل كمية البذور المستعملة، مما يحد من التنافس بين النباتات خلال فترات الجفاف في مختلف مراحل النمو

المزايا البيئية

تنطوي عملية الزرع المباشر على مزايا بيئية عديدة يمكن أن نذكر منها

الحد من آثر التعرية المائية والريحية ؛-

تقليص كمية المحروقات المستعملة، وبالتالي تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعث-

المزايا الاقتصادية

تكمن الأهمية االقتصادية لتقنية الزرع المباشر في توفير كلفة العمليات المتعلقة بالحرث والاقتصاد في كمية المدخلات (البذور، الأسمدة واليد العاملة، …). وتكمن أيضا في وقعها الإيجابي على الإنتاج خاصة في السنوات الجافة

وعلى المدى البعيد، يؤدي تحسين جودة التربة إلى استقرار مستوى إنتاجية الحقل

تلعب بقايا المزروعات دورا مهما في تحسين بنية التربة والمحافـظة على الماء

عملية الزرع المباشر

التعريف ببذارات الزرع المباشر

على عكس البذارات التقليدية المصممة للعمل في تربة معدة إعدادا جيدا وخالية من البقايا العضوية، يجب على بذارات الزرع المباشر أن تضع البذور و الأسمدة في محيط تربة وبيئة ملائمة للإلنبات والنمو لضمان محصول جيد. ويعتبر نوع البذارة العامل الرئيسي الذي يؤثر على محيط البذرة. لذا يجب أن تتوفر على الخصائص التالية

القدرة على اختراق التربة وإحداث خلخلة طفيفة ؛-

القدرة على قطع بقايا المحصول السابق والحد من التشويش على عملية طمر البذور في التربة ؛-

وضع البذور في األرض في العمق المطلوب والدك حولها لضمان إنبات جيد مع ضبط كمية البذور لكل هكتار ضبطا محكما-

بذارة الزرع المباشر المغربية

أنواع بذارات الزرع المباشر

بذارات مجهزة بالأقراص: تعتبر من الأنواع الأكثر انتشارا على الصعيد العالمي. من خصائصها القيام بالزرع المباشر بأقل خلخلة للتربة وهي جد فعالة في حالة وجود غطاء نباتي مهم

وقت الزرع المباشر

يمكن الزرع المباشر من وضع البذور في تربة جافة مع ضمان إنباتها وبزوغها دون صعوبة، كما يمكن أيضا في حالة هطول الأمطار مبكرا من الدخول إلى الحقل بسرعة مقارنة مع التربة المحروثة

كميات البذر

تمكن عملية الزرع المباشر من الإقتصاد في كمية البذور لكل هكتار بنسبة قد تصل إلى 50 بالمائة مقارنة مع الكميات التي يستعملها الكثير من المزارعين بالطريقة الإعتيادية

فبالنسبة للحبوب، فإن 100 إلي120 كلج في الهكتار الواحد من البذور المختارة حسب النوع كافية لضمان بلوغ كثافة 200 نبتة في المتر مربع وضمان إنتاجية حسنة

مراحل الإنبات في حقل يعتمد نظام الزرع المباشر

عمق البذر

في حالة الزرع المباشر بعد تساقط الأمطار، يجب أن لا يتعدى عمق البذر 3 إلى 5 سنتيمر. أما في حالة الزرع المباشر في تربة جافة، فيجب أن لا يقل هذا العمق على 5 سنتيمات ولا يتعدى ذلك لتفادي تعفن البذور في حالة سقوط أمطار غير كافية لإنباتها

: يرتكز الزرع المباشر على وضع البذرة مع األسمدة داخل الحفرة دون حرث األرض

Office national de conseil agricole