Le CECAMA met en place des stratégies pour lutter contre la résilience agricole au Maroc.

Afin de lutter contre les nombreuses menaces qui pèsent sur l’agriculture marocaine, le Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Maroco-Allemand (CECAMA), en collaboration avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV), avec l’appui de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et du ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL), ont mis sur pied une conférence internationale sous le thème: “Agriculture Résiliente aux Changements Climatiques: Voies d’Adaptation”.

En effet, le changement climatique est un problème d’ordre mondial dont souffrent tous les pays notamment les pays dont le secteur agricole demeure un indispensable pour l’équilibre de la balance commerciale. C’est dans ce contexte qu’avec même une participation à la COP25, le Maroc a tenu à prendre comme d’habitude des mesures internes dans le but de lutter contre ce fléau.

Cette conférence qui se tiendra le jeudi 12 décembre 2019 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, à Rabat, regroupera plus de 120 participants, issus des différentes parties prenantes du secteur agricole, sont attendus: conseillers agricoles publics et privés; professionnels agricoles; décideurs politiques et cadres des ministères concernés; et représentants de la recherche agricole.