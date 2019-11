Partager

l’ONCA et le ‘Millenium Challenge Account’ (MCA-Morocco) signent une convention de coopération.

L’ONCA et le « Millenium Challenge Account » ont signé récemment à Sidi Kacem, une convention de partenariat visant l’accompagnement du processus de Melkisation des terres collectives, a indiqué l’Office national de conseil agricole dans son site officiel.

Une convention de coopération a été signée, le Jeudi 7 Novembre 2019, entre l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et le »Millenium Challenge Account » (MCA-Morocco) à Sidi Kacem, où la campagne agricole 2019-2020 a été lancée par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) le mois dernier.

Cette convention constitue une base solide pour la coopération internationale dans laquelle l’ONCA et les États-Unis d’Amérique s’inscrivent, et a pour but fondamental d’accompagner le chantier stratégique de ‘Melkisation’ des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation, et ce, à travers des actions de sensibilisation, de formation ainsi que d’organisation en coopératives entrepreneuriales et coopératives féminines.

Pour sa part, et dans le cadre de ce projet mené par le MCA-Morocco, l’ONCA s’engage à accompagner environ 34.000 bénéficiaires dans les périmètres irrigués du Gharb et du Haouz dans le processus de ‘Melkisation’ d’un peu plus de 66.000 ha de terres collectives. En effet, l’accompagnement de l’ONCA permettra aux bénéficiaires de ce projet d’investir judicieusement dans les filières de productions à haute valeur ajoutée, a relevé la même source.

La cérémonie de signature de convention a été présidée par Mme Ivanka TRUMP, fille et conseillère principale du Président américain M. Donald TRUMP, et par M. Jelloul SAMSAM, Wali du Ministère de l’Intérieur.