Sidi Kacem : Lancement de la campagne d’usinage de la betterave à sucre du périmètre du Gharb

La province de Sidi Kacem a célébré mercredi le lancement officiel de la campagne d’usinage de la betterave à sucre pour le périmètre du Gharb. Cet événement marquant s’est déroulé sur une ferme de 60 hectares, où les techniques modernes de culture, incluant l’utilisation de drones et une mécanisation complète, ont été mises en avant.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par El Habib Nadir, gouverneur de la province de Sidi Kacem. Il était accompagné de figures importantes telles que Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), et Hassan Mounir, directeur général du Groupe Cosumar. Étaient également présents Mohammed El Bouyahyaoui, président de la Chambre d’agriculture de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mahjoub Lahrache, directeur régional de l’Agriculture, ainsi que des responsables locaux et des agriculteurs de la région.

Selon la Direction régionale d’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, le périmètre du Gharb prévoit une production de 276.000 tonnes de betterave à sucre sur une superficie récoltable de 5.180 hectares, bien que la superficie initialement semée atteignait 5.560 hectares. Le rendement attendu pour cette campagne s’élève à 53 tonnes par hectare, soit une augmentation de 3% par rapport à la campagne précédente, qui avait enregistré 51,5 tonnes par hectare. Certaines exploitations visent même un rendement exceptionnel de 75 tonnes par hectare.

La campagne agricole 2023-2024 est caractérisée par un soutien significatif de l’État pour les prix des engrais dans le cadre du Programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique. Ce programme vise à atténuer les coûts de production par le biais de subventions : 240 DH le quintal pour l’ammonitrate 33%, 330 DH le quintal pour l’urée 46%, et 422 DH le quintal pour les engrais de fond. En outre, le prix de vente de la betterave à sucre a été augmenté de 80 DH par tonne livrée, une mesure destinée à améliorer les revenus des agriculteurs et la compétitivité de cette culture.

Face aux défis hydriques majeurs de cette année, marquée par une rareté et une irrégularité des précipitations, ainsi qu’une diminution significative des réserves d’eau, l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb a mis en œuvre plusieurs mesures pour garantir la sécurité de l’eau d’irrigation. Ces efforts visent à assurer la réussite de la campagne d’usinage malgré les conditions climatiques difficiles.

Le lancement de cette campagne représente une étape importante pour la région de Sidi Kacem et témoigne de l’engagement des autorités locales et des agriculteurs à promouvoir une agriculture moderne et résiliente, capable de surmonter les défis environnementaux tout en maximisant la production et les revenus.