Sensibilisation aux dangers des incendies sur les oasis à Errachidia.

Une caravane de sensibilisation aux dangers des incendies et leurs effets néfastes sur les oasis a été lancée ce lundi dans la province d’Errachidia à l’initiative de l’Association Oasis Ferkla pour l’environnement et le patrimoine.

Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’au 9 août courant, est organisée en partenariat avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et en coopération et coordination avec la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, indique un communiqué de l’association.

Selon la même source, cette caravane est initiée en coopération aussi avec l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA), les Directions provinciales des Eaux et forêts et de l’Environnement, ainsi que les services de la Protection civile, les autorités locales et des acteurs associatifs.

Cette campagne de sensibilisation, initiée sous le thème « Protégeons nos oasis », intervient dans le cadre des mesures préventives prises contre les dangers des incendies et leurs effets dévastateurs sur la végétation et la biodiversité des zones oasiennes du sud-est marocain.

Elle cible l’ensemble des citoyens, les associations et les coopératives agricoles, le but étant d’attirer leur attention aussi sur les moyens de prévenir les incendies dans les oasis, protéger la biodiversité de ces espaces naturels et les promouvoir.

Encadrée par une équipe spécialisée, cette caravane se rendra dans plusieurs ksours des oasis de Ziz et d’Aoufous et sera marquée par des ateliers pratiques de formation basés sur des outils pédagogiques modernes.