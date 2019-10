Partager

tweet



Le Maroc à l’honneur au Salon Poultry Africa 2019.

Le Maroc, à travers la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc « FISA », à l’honneur au Salon Poultry Africa 2019 à Kigali au Rwanda.

La FISA participe pour la seconde fois au Salon POULTRY AFRICA du 2 au 3 octobre 2019 à Kigali au Rwanda. Elle y est présente par un stand et une forte délégation composée des représentants de la filière avicole marocaine dans son ensemble et du Directeur du centre de formation « Avipole Casablanca ». Cette action s’inscrit dans la stratégie de développement des exportations des produits avicoles ou de projets de co-investissement et dans la continuité des missions initiées l’année dernière par l’interprofession avicole marocaine au Ghana, Togo et Bénin.

Cette mission a également pour objectif de partager et mettre à profit l’expertise de la FISA en matière de formation professionnelle en aviculture, à travers le centre de formation « Avipole Casablanca », centre d’excellence créé par le Ministère de l’Agriculture qui reçoit régulièrement des aviculteurs africains, et de renforcer les liens de partenariat et de coopération sud-sud et accompagner le développement des filières avicoles en Afrique.

Le mercredi 2 octobre, Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume du Maroc à Kigali, Monsieur Youssef IMANI, et la Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales au Rwanda, Madame Géraldine MUKESHIMANA, ont visité le stand de la FISA et rencontré l’ensemble des membres de la délégation. Par la même occasion, Monsieur l’Ambassadeur et Madame la Ministre ont présidé la cérémonie de signature d’un Mémorandum d’Entente entre la FISA et Rwanda Poultry Industry Association ( RPIA ) qui s’articule autour du développement des secteurs avicoles au Rwanda et au Maroc et de la formation en aviculture.

Dans la matinée du jeudi 3 octobre, en présence de Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume du Maroc à Kigali, les représentants de la FISA, de l’Ordre National des Vétérinaires ( ONV ) et de l’Association Marocaine de Pathologie Aviaire ( AMPA ) ont tenu une réunion de travail avec Madame la Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales. Cette réunion a porté essentiellement sur les modalités de mise en œuvre du Mémorandum d’Entente signé la veille, la présentation des programmes de prophylaxie en vigueur au Maroc et l’étude des voies de collaboration, essentiellement en matière sanitaire et de formation.

Pour rappel, en 2018, le Maroc a exporté sur les pays de l’Afrique de l’Ouest quelques :