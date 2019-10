Vif succès du salon International des industries céréalières « Grain & Milling expo »

Partager

tweet



Grain & Milling expo : Rendez-vous incontournable des industries meunières et céréalières.

Le rideau est tombé, vendredi à Casablanca, sur l’édition 2019 du « Grain & Milling expo » (GME) et ce, après trois jours d’intenses activités autour de l’intégration et son rôle dans le développement de la chaîne de valeur céréalière.

Le « Grain & Milling expo » (GME) est l’évènement bisannuel incontournable pour les professionnels des industries meunières et céréalières au Maroc et en Afrique, indique le site officiel de l’évènement.

Initié par la Fédération Nationale de la Minoterie, représentant légal et unique de toutes les unités du secteur de la minoterie industrielle au Maroc, le GME représente une continuité logique et améliorée des journées techniques de l’IFIM (dont la 6ème édition a été tenue en mai 2015).

Après une précédente édition réussie tenue en octobre 2017, le GME est revenu en force en 2019, sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohamed VI, à la Foire Internationale de Casablanca.

Plus de 100 exposants marocains et étrangers et près de 2000 visiteurs ont été au rendez-vous à cette nouvelle édition du « Grain & Milling Expo », qui s’est tenue les 09, 10 et 11 octobre 2019, sous le thème fédérateur : « L’intégration comme levier de développement de la filière céréalière ».

A rappeler que cet événement intervient dans le sillage du secteur de la minoterie industriel en tant que rendez-vous incontournable pour s’enquérir des actualités et des avancées du secteur meunier et céréalier, à travers des tables rondes, des conférences et des expositions.