Partager

tweet



La rose à parfum marocaine.

Au Maroc, La rose à parfum est un produit de terroir labellisé en tant qu’Appellation d’Origine Protégée « ROSE DE KELÂAT M’GOUNA-DADÈS ». Elle produit une huile aromatique de grande valeur utilisée dans les industries pharmaceutique, des arômes et des parfums.

En terme de production, le Royaume est classé troisième producteur mondial de la « rosa damascena » précédé par la Bulgarie et la Turquie. La culture de la rose a été introduite au pays dans la région de M’Gouna au début du 19ème siècle. La transformation industrielle de ce produit a vu le jour dans les années trente par l’installation d’usines de traitement des roses fraîches par extraction et distillation.

Afin de développer cette richesse culturelle, un premier programme de valorisation a été mis en place entre 2011 et 2016 dans le cadre du Plan Maroc Vert. En outre, un contrat programme a été établi en 2012 entre la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Rose à Parfum Marocaine « FIMAROSE » et le gouvernement pour améliorer toute la chaine de valeur allant de la production jusqu’à la valorisation et la commercialisation, et ce, à l’horizon 2020.

La filière couvre une superficie de 880 Ha et affiche des indicateurs en nette progression. Entre les périodes 2003-2007 et 2015-2018, la production de la rose à parfum a augmenté de 34% alors que le rendement a connu une croissance de 33%. Par ailleurs, grâce à la valorisation de la filière, le prix de la rose a presque quadruplé passant de 7 dhs/kg avant le contrat programme à 25 dhs/kg en 2018.

Aujourd’hui, la filière contribue à la création de 400 000 journées de travail et constitue un levier important de développement sociale et économique dans la région de Kelâat M’Gouna et Boumalne Dadès.

Source : MAPMDREF