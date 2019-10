L’efficience des ressources fourragères au centre d’un colloque à Meknès

Partager

L’ENA de Meknès abritera du 23 au 25 octobre 2019 un colloque sur l’efficience des ressources fourragères.

L’Ecole nationale d’agriculture (ENA) de Meknès accueillera, du 23 au 25 octobre, un colloque international axé sur l’efficience et la résilience des ressources fourragères, indique un communiqué de la MAP.

Organisé sous l’égide du ministère de l’agriculture, par l’ENA, le centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), le projet H2020 iSAGE, en collaboration avec l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce colloque a pour thème « Efficience et résilience des ressources fourragères et de la production de petits ruminants pour affronter les défis globaux dans la région méditerranéenne ».

Selon la même source, les axes majeurs qui encadreront les débats seront, en l’occurrence, les aspects relatifs à l’amélioration de la filière des petits ruminants, ainsi que des ressources fourragères, et ce dans un contexte de changements climatiques.