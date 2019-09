Partager

tweet



Rabat : Deux conférences sur « La mobilisation de l’eau, conservation des sols et sécurité alimentaire globale » du 10 au 13 septembre.

« La mobilisation de l’eau, conservation des sols et sécurité alimentaire globale » est le thème retenu pour deux conférences organisées, du 10 au 13 septembre à Rabat, à l’initiative de l’Association nationale des améliorations foncières de l’irrigation, du drainage et de l’environnement (ANAFIDE).

Les deux évènements qui se tiendront en collaboration avec l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, la Commission internationale du génie rural (CIGR) et l’Association panafricaine du génie rural, offrent l’opportunité aux décideurs professionnels, universitaires et aux chercheurs issus de différents pays d’échanger les expériences et les approches sur différentes thématiques en lien avec la sécurité alimentaire, la conservation des sols et l’eau, selon un communiqué des organisateurs.

Au programme figurent la 5ème conférence interrégionale de la CIGR sur « les défis de mobilisation de l’eau et de conservation des sols pour une meilleure adaptation aux changements climatiques » et la 2ème conférence de l’association panafricaine portant sur « le rôle du génie rural dans la réponse aux défis de la sécurité alimentaire globale ».

Fondée il y a plus de 40 ans, l’ANAFIDE est une ONG active dans le domaine du développement rural et agricole, reconnue d’utilité publique et est le représentant du Royaume au sein de la Commission internationale des irrigations et du drainage et de la Commission internationale du génie rural (CIGR).

L’association compte parmi ses adhérents des cadres issus de plusieurs organismes publics, semis publics et privés et maintient des relations de coopération très étroites avec plusieurs établissements et associations nationales et internationales.