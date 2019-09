Partager

Le projet d’appui à trois agences de bassins hydrauliques a nécessité près de 8,2 millions d’euros.

Le projet d’appui institutionnel et opérationnel aux Agences des bassins hydrauliques (ABH) du Loukkos, de la Moulouya et du Souss-Massa a nécessité un investissement de près de 8,2 millions d’euros, dont une contribution belge d’environ 5,5 millions d’euros, a indiqué mardi à Rabat le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

S’exprimant devant la presse lors de la cérémonie de clôture du projet, le ministre a précisé que la contribution belge a été faite via l’Agence belge de développement (Enabel), l’ambition étant de « renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’eau ainsi que l’appui institutionnel dans plusieurs domaines relatifs à la gouvernance des ABH ».

Les agences de bassins hydrauliques sont appelées à jouer un rôle accru en tant que levier de gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par des risques de crues qui représentent un véritable danger pour les populations dans plusieurs régions, a relevé M. Amara.

Pour l’ambassadeur de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, le projet d’appui aux ABH a permis entre autres de réaliser un ensemble de systèmes informatisés de contrôle de l’eau et de contrôle des inondations, lesquels ont fortement contribué à la sécurité des populations en cas de crues soudaines ainsi qu’à l’amélioration du contrôle continu de l’afflux des eaux.

« La Belgique dispose d’un certain nombre de compétences en termes de gestion informatique, alors que le Maroc cumule une très grande compétence dans le domaine de la gestion des crues des oueds, ce qui nous a poussé à mettre ensemble ces capacités afin de réaliser un système moderne et performant de contrôle des eaux », a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse.

Selon Mohamed Bouezmarni, expert en gestion intégrée des ressources en eau, ce projet vient améliorer la gestion intégrée des ressources en eau à travers le renforcement des capacités des agences de bassins hydrauliques. Il s’agit de mettre en place de nouvelles structures au plan local à travers l’équipement des délégations des agences hydrauliques et la formation du personnel, a-t-il expliqué, relevant qu’aujourd’hui, les ABH et leurs délégations sont devenues des acteurs de développement à l’échelle locale et régionale.

L’accent est mis sur l’amélioration de la gouvernance interne des agences par le développement du système d’information et des outils d’aide à la décision qui sont plus performants et plus modernes pour la gestion administrative et financière, sans oublier la gestion et la maîtrise des données depuis la collecte de l’information jusqu’à son exploitation, a expliqué l’expert. Sur le même registre, l’expert a souligné l’importance de la communication et de la sensibilisation des citoyens, notamment aux problématiques liées à la protection contre les inondations et à la préservation des ressources en eau contre le danger des margines.

Pour sa part, Evelien Masschelein, représente résidente d’Enabel au Maroc a affirmé dans une déclaration à la MAP que le projet est le fruit de cinq ans de travail sérieux et continu avec des résultats substantiels en matière de la gouvernance et de digitalisation des ABH.