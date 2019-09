Partager

Lancement du programme « Maghreb Oléagineux » pour la promotion des semences de colza et de tournesol.

Le programme de promotion Maghreb Oléagineux, cofinancé par l’Union européenne et Terres Univia, destiné à améliorer les performances de la filière marocaine de colza grâce aux semences européennes, vient d’être lancé au Maroc, indique leseco.ma.

Ce programme permettra d’augmenter la production locale de colza et réduire les importations de graines oléagineuses, rapporte le site d’information. Par ailleurs, le catalogue européen des variétés de semences de colza et tournesol, diversifié et enrichi chaque année offre de nombreux avantages aux agriculteurs marocains, notamment, l’accès à des semences sans OGM (organismes génétiquement modifiés), saines, traçables et adaptées aux bassins de production du Maroc. Ces semences sont dotées d’un fort potentiel de rendement ainsi que d’une garantie de germination.

« Au travers de ce projet mis en œuvre avec le soutien de l’Union européenne et en partenariat avec les acteurs marocains et les semenciers européens, Terres Univia renforce son engagement dans l’appui à la structuration de filières oléagineuses durables dans les pays du Maghreb et créatrices de marchés pour les produits agricoles européens », explique Laurent Rosso, Directeur de Terres Univia.

De son coté, le président de FOLea, Samir Oudghiri Idrissi, a fait savoir que cette initiative innovante va contribuer fortement au développement, à la structuration et à la valorisation de filières durables performantes au Maghreb pour répondre aux attentes et aux aspirations des consommateurs marocains et à l’international.