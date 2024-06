L’ORMVAM tient la 1ère session de son conseil d’administration en 2024

Partager

L’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAO) a tenu, récemment à Rabat, la première session de son conseil d’administration au titre de l’année 2024, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Un communiqué du ministère indique que les travaux de cette réunion ont été consacrés à l’examen du bilan des réalisations techniques et financières de l’ORMVAM, du rapport d’audit financier pour l’année 2023 et des résultats de la saison agricole en cours.

La même source relève que la campagne agricole 2022-2023 a été marquée par un déficit pluviométrique de 50% par rapport à la moyenne des 31 dernières saisons, accompagné d’une pénurie des ressources des barrages de la région, notant toutefois que plusieurs grands projets ont été lancés dans la région de l’Oriental, dont l’abattoir moderne de Berkane et le renforcement de l’alimentation en eau potable des villes de Zayou et Nador.

Il s’agit également de la modernisation de l’irrigation, du projet de développement rural intégré dans les zones montagneuses de l’Oriental (PADERMO), ainsi que l’organisation d’une réunion de sensibilisation à Nador sur la sécurisation de l’eau d’irrigation dans le périmètre de la Moulouya à travers le projet de dessalement de l’eau de mer.

Concernant le bilan de l’année 2023, le communiqué met l’accent sur la mise en œuvre d’importants projets inscrits dans le cadre du plan “Génération Green” et du programme d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 dans la zone d’intervention de l’ORMVAM.

A cet égard, 39.683 hectares ont été mobilisés pour la campagne agricole 2022-2023 (59% de l’objectif fixé d’ici 2030) et 632 hectares de terres collectives ont été mises en valeur (5,9% de l’objectif fixé à l’horizon 2030), outre la sélection de 20 projets éligibles au financement bancaire, la création de 35 nouvelles coopératives et le lancement de plusieurs projets d’agrumes et de plantation d’oliviers, d’amandiers, de figuiers et de cactus.

Les projets de développement agricole concernent également la réhabilitation et l’entretien de plusieurs ouvrages hydro-agricoles, l’adoption de cultures résistantes à la sécheresse ainsi que l’aménagement de plusieurs points d’eau.

Quant au programme d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (2020-2027), il s’articule principalement autour de l’aménagement de points d’eau pour le bétail, l’adoption de l’irrigation goutte à goutte et la modernisation des équipements hydro-agricoles.

A noter que dans le cadre du programme régional de réduction de l’impact des déficits pluviométriques, les éleveurs de la région ont bénéficié, au cours de l’année 2023, de l’opération de distribution de 147.218 quintaux d’orge subventionnée, de 22 445 quintaux de fourrages composés et 24.854 quintaux d’engrais azotés.

Les membres du conseil d’administration ont salué le travail réalisé par l’ORMVAO pour contribuer au développement agricole de l’Oriental, soulignant la nécessité de le doter des ressources nécessaires pour la réalisation des projets inclus dans le plan “Génération Green”.

Le ministre de l’Agriculture a félicité, à cette occasion, la direction de l’ORMVAO pour les résultats atteints et le système de gouvernance mis en place, tout en mettant l’accent sur la nécessité de mobiliser toutes les énergies pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole dans la région de l’Oriental.

Avec MAP