L’ORMVA du Souss Massa tient son Conseil d’Administration

Tenue des travaux du Conseil d’Administration de l’ORMVA du Souss Massa.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed SADIKI, a présidé le lundi 3 juin 2024, au siège de la wilaya de la région du Souss Massa à Agadir, les travaux du Conseil d’administration de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM) pour l’année 2023. Ont pris part aux travaux du conseil d’administration, le Wali de la région Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, le Secrétaire Général de la Province de Taroudant, la 1ère Vice-Présidente du Conseil de la région Souss Massa, le président de la Chambre d’agriculture de la région Souss Massa, les présidents et représentants des conseils provinciaux d’Agadir Ida Outanane, Chtouka Ait Baha, Taroudant, Inezgane Ait Melloul ainsi que les autres membres du Conseil d’Administration.

Lors de son allocution prononcée à cette occasion, le Ministre a rappelé l’importance accordée à la région Souss Massa dans le cadre de la Stratégie Génération Green. D’un investissement total d’environ 24,6 Milliards de dirhams à l’horizon 2030, le plan agricole régional comprend la réalisation de 234 projets au profit de 320.000 agriculteurs et prévoit la création d’environ 51 millions de journées de travail. Il a également souligné les conditions climatiques exceptionnelles caractérisées par une faible pluviométrie dans la région et ses répercussions sur les activités agricoles, rappelant les programmes du ministère visant à soutenir les filières de production animale et végétale, la préservation du cheptel et les plantations.

Au cours de cette réunion, M. Nor-Eddine KESSA, Directeur de l’ORMVA du Souss Massa, a présenté le bilan des réalisations physiques et financières de l’établissement au titre de l’exercice 2023, l’état d’avancement de l’exécution du budget 2024, les différents aspects de gouvernance de l’Office, les réalisations techniques des projets programmés dans le cadre de la stratégie de Génération Green 2020-2030 et les projets horizontaux en cours d’achèvement.

Le directeur a donné les éléments d’information sur l’état des filières de production végétale et animale au cours de la campagne agricole 2023-2024, les grandes lignes du programme d’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole dans le cadre du programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI), du programme de petite et moyenne Hydraulique et dans les zones de montagne et la maintenance des équipements hydro-agricoles dans les périmètres irrigués.

Il a également passé en revue le programme d’urgence de reconstruction et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le séisme dans la province de Taroudant et le programme visant à atténuer les effets du manque de précipitations sur le cheptel et sur les filières de production de la région.

Les membres du Conseil d’Administration ont noté que l’ORMVA du Souss Massa a réalisé des résultats physiques et financiers exceptionnels et sans précédent au titre de l’exercice 2023.

En ce qui concerne les réalisations physiques, elles concernent notamment, la poursuite de l’aménagement de l’espace agricole et l’amélioration de l’efficacité du service de l’eau grâce au programme national d’économie d’eau d’irrigation, en augmentant la superficie totale équipée en irrigation localisée à 114 570 hectares.

L’Office a également poursuivi l’opération de la maintenance et la modernisation des équipements hydro-agricoles et la réhabilitation de la petite et moyenne hydraulique dans les zones de montagne, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement des filières végétales et animales et de soutien au développement agricole. La production d’agrumes a atteint 429 000 tonnes et celle des primeurs 1 934 895 tonnes (65% des exportations d’agrumes et 86% des exportations de primeurs au niveau national pour la campagne agricole 2023-2024).

Quant à l’exécution du budget, l’ORMVA du Souss Massa a pu enregistrer au cours de l’année 2023 des indicateurs positifs, notamment en atteignant 100% d’engagement et 97% de taux de performance en ce qui concerne l’exécution du budget d’investissement et 100% en ce qui concerne le budget de fonctionnement. Concernant le recouvrement des créances d’eau d’irrigation, le taux de recouvrement a atteint 98%, grâce à l’adoption d’une approche communicative et participative avec les concernés, à travers des campagnes de sensibilisation sur l’importance du paiement, en concertation avec la Chambre régionale d’agriculture de Souss Massa et les instances professionnelles élues.

Au cours de la réunion, les réalisations techniques des projets programmés dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 et les projets horizontaux les plus importants en cours d’achèvement ont également été présentés.

En ce qui concerne les projets programmés dans le cadre de la stratégie agricole, les données relatives aux premier et deuxième piliers ont été présentés comme suit :

Pour le premier pilier qui donne la priorité à l’élément humain, il s’agit de plusieurs projets liés aux axes suivants :

Assurance agricole des céréales pour une superficie d’environ 5.550 hectares au titre de la campagne agricole 2023-2024.

Protection sociale pour les agriculteurs, avec 108 326 agriculteurs inscrits à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Création d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole par la valorisation des terres collectives sur une superficie d’environ 5 087 hectares.

Apparition d’une nouvelle génération d’organisations agricoles par la création, l’accompagnement et l’encadrement de plus de 560 organisations professionnelles et le financement de plusieurs projets générateurs de revenus.

Création d’une nouvelle génération de projets d’agrégation, avec le lancement de 4 nouveaux projets d’agrégation pour les primeurs et les agrumes et la programmation de 6 projets.

Création d’une nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement en apportant un encadrement aux agriculteurs dans la préparation de projets et dans la réalisation de projets d’agriculture solidaire, notamment dans les filières de l’arganier et du cactus.

Concernant le deuxième pilier lié à la durabilité du développement agricole, il s’agit de plusieurs projets liés aux axes suivants :

Renforcement des filières de production agricole en poursuivant les efforts d’investissement dans le cadre du Fonds de Développement Agricole, en plus du soutien à la plantation d’arbres fruitiers, à l’identification géographique de la tomate et au recensement des exploitations d’agrumes.

Adoption des canaux de distribution modernes avec la création d’une plateforme de commercialisation des produits agricoles dans le cadre de partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Industrie et le Conseil de la Région du Souss Massa.

Adoption de la qualité, l’innovation et la technologie verte, avec le lancement d’un projet d’irrigation intelligente dans la région Souss Massa et la numérisation des bovins, ovins et caprins.

Adoption d’une agriculture efficiente et résistante aux changements climatiques à travers plusieurs projets concernant l’eau d’irrigation, dont les plus importants sont :

Poursuite des programmes de mobilisation et d’économie d’eau d’irrigation par l’extension de la station de dessalement de Chtouka.

Poursuite du programme de modernisation de la petite et moyenne hydraulique dans le bassin d’Aoulouz sur une superficie de 4486 hectares.

Lancement du projet Résilience et Durabilité de l’Irrigation (REDI).

Suivi des projets réalisés dans le cadre du partenariat public-privé.

Poursuite de la reconversion collective de l’irrigation localisée dans le cadre du PNEEI.

Mise en œuvre du projet de promotion des énergies renouvelables sur 750 hectares et programmation de 1400 hectares.

En ce qui concerne les programmes et projets horizontaux qui ont été achevés ou qui sont en cours d’achèvement, on peut citer :

La réhabilitation de plus de 25 kilomètres de pistes rurales dans les zones de montagne dans le cadre du Fonds de développement rural.

La mise en œuvre du programme d’atténuation du déficit pluviométrique, qui a permis de distribuer 76 000 quintaux d’orge subventionnée à plus de 17570 agriculteurs, 560 600 quintaux d’aliments composés à plus de 53636 agriculteurs et 180 réservoirs en plastique aux communes territoriales de la région, ainsi que 13 000 tonnes d’engrais azotées subventionnées au profit de 4000 bénéficiaires.

Après la présentation des réalisations de l’Office, le Conseil d’Administration a approuvé le bilan des activités et examiné les comptes de l’exercice 2023, qui ont été approuvés sans aucune réserve par le commissaire aux comptes.

A l’issue du Conseil d’Administration, le Ministre a salué les réalisations techniques et financières de l’Office, félicité la direction et l’ensemble du personnel pour les performances réalisées, et souligné la nécessité d’une concertation entre toutes les parties prenantes pour optimiser la mise en œuvre du plan agricole du Souss Massa de la Stratégie Génération Green 2020-2023.