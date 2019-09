Partager

L’ONCA participe à la promotion de la filière pommière au Moussem d’Imilchil.

La Direction Régionale du Conseil Agricole de Draa-Tafilalet a participé au Moussem d’Imilchil qui a ouvert ses portes du 20 au 22 septembre 2019 dans la vallée de l’Assif Melloul, et ce dans le cadre de ses missions de conseil agricole en matière d’accompagnement des agriculteurs et des professionnels de la pomme et de soutien au développement agricole, apprend-t-on dans le site officiel de l’ONCA.

En tant que partenaire de cette manifestation agricole, l’ONCA œuvre au développement de la filière de la pomme au niveau régional, dont l’importance économique n’est plus à démontrer au niveau national. Ainsi, l’organisation d’un événement, dédié aux partenaires institutionnels et professionnels et notamment les GIE ; les coopératives, les unions, les associations locales, sont parties prenantes d’une vision cohérente de valorisation des potentialités naturelles, de dynamisation de l’économie sociale et de consolidation des spécificités identitaires de cette région.

En marge de cette manifestation, qui constitue une plateforme de promotion et de développement du produit pomme, l’ONCA a mobilisé quatre de ses conseillers agricoles relevant de la région le long de la période de l’événement pour y prendre part et répondre aux préoccupations des producteurs relatives à la filière de la pomme liées aux :

Techniques de production ;

Techniques de valorisation ;

Aides financières de l’Etat (FDA) ;

Organisations professionnelles ;

Techniques d’économie d’eau d’irrigation.

L’objectif étant, d’une part, l’amélioration de la productivité, et d’autre part, l’amélioration de la qualité du produit qualifié de produit de terroir dans la zone.

Un stand de la DRCA de Draâ-Tafilalet a été installé au niveau du moussem. Celui-ci a été honoré par la visite de Monsieur le Gouverneur de la province de Midelt qui a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par la Direction Régionale du Conseil Agricole dans le développement agricole dans la région.

Aussi, un exposé portant sur la conduite technique, la protection phytosanitaire et la valorisation de la pomme a été animé par les conseillers de l’ONCA au profit de 39 agriculteurs et agricultrices qui ont favorablement commenté cette initiative et ont exprimés leur intérêt par la programmation d’autres formations en la matière.