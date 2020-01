OCP: Mostafa Terrab homme de l’année 2019

Partager

tweet



OCP: Mostafa Terrab élu homme de l’année 2019.

Le Président Directeur Général du Groupe OCP a été choisi par nos confrères de Maroc Hebdo comme homme de l’année 2019. Sous sa gouvernance l’OCP n’a jamais été aussi florissante. Eclairage.

L’OCP a désormais sa place sur l’échiquier mondial. Au Maroc sans aucun doute, mais désormais en Afrique et dans le Monde sans hésitation, l’OCP continue sa croissance de géant. Avec Terrab l’OCP a su revoir complètement l’organisation de la structure, qui rappelons le avait frôlé la faillite par le passé, selon Maroc Hebdo.

Avec un investissement conséquent, par la dette donc, il faut le souligner, Mostafa Terrab s’appuie sur des jeunes, il élabore son fameux “Stratégie de transformation industrielle globale” et le groupe passe d’une production de 1,7 million de tonnes de phosphates par an à 12 millions soit une explosion de la production multipliée par 7!

Pour l’OCP l’enjeu reste le même, dominer le marché mondial du phosphate, et l’ouverture vers l’Afrique initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI semble être la priorité du groupe. Une ADN africaine qui se traduit par la création de OCP Africa ou de signatures d’accords ces dernières années pour la création d’unités de production d’engrais phosphatés en Ethiopie et au Nigeria. Des projets structurants et pour un coût respectif de 3,7 et 2,3 milliards de dollars.