Midelt : Le Salon national de la pomme axé sur les moyens de promotion de la filière

L’édition 2019 du Salon national de la pomme axé sur la logistique, la valorisation et la commercialisation.

La ville de Midelt accueillera du 10 au 13 octobre courant l’édition 2019 du Salon national de la pomme.

Le Salon national de la pomme aura lieu du 10 au 13 octobre à Midelt, avec au menu des ateliers, des conférences et des visites thématiques axés sur les moyens de promotion de la filière pommière.

Initié par la province de Midelt en collaboration avec la Direction régionale de l’agriculture de Draâ-Tafilalet et d’autres partenaires, le salon ouvrira ses portes au grand public sous le signe : «La logistique, la valorisation et la commercialisation de la pomme : levier pour la promotion de l’emploi des jeunes», et se veut une occasion pour encourager les arboriculteurs à développer l’esprit de marketing territorial de la pomme labellisée et à valoriser la culture des rosacées fruitières et notamment le pommier.

Par ailleurs, cette manifestation ouvre de nouvelles perspectives devant le secteur et vient appuyer les efforts déployés par le ministère de tutelle, les institutions, les professionnels, les organisations professionnelles et le privé pour mettre en relief les efforts et les initiatives entrepris dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) pour le développement de la filière pommière au niveau provincial.

Selon lematin.ma, le directeur provincial du ministère de l’Agriculture de Midelt, Salah Sanghani, a indiqué que ce Salon national contribuera à la valorisation de la pomme de la province et constituera un levier pour l’emploi des jeunes en leur offrant des opportunités d’investissement dans le secteur de la logistique pour la promotion de la filière du pommier.

La même source rapporte que ce salon national constituera aussi une opportunité pour la célébration de la collectivité territoriale d’Aït Ayach, une région méconnue, mais qui constitue le berceau du pommier au Maroc.