AOB Group et Valeur-Tech organisent une Master Class sur l’agriculture digitale

AOB Group et Valeur-Tech organisent une série de Master Class sur l’agriculture digitale, au vu de l’importance de ce secteur en pleine mutation, pilier de l’économie marocaine.

La première session aura lieu le Mercredi 4 Mars 2020 à l’hôtel Adagio Casablanca City Center. Elle sera sous le thème du «Le digital au service de l’économie agricole ». La Master Class se composera de deux conférences plénières qui se concentreront sur la présentation des technologies agricoles et de l’écosystème émergeant des startups agritech marocaines ainsi que sur le financement via les banques, les bailleurs de fonds et les coopérations

internationales. Des témoignages forts de la part d’opérateurs agroalimentaires qui ont déjà entamé une stratégie de transformation digitale, seront au rendez vous également. Cette première session de la Master Class Agritech est soutenue par la Caisse Centrale de garantie, CCG, partenaire incontournable de l’innovation au service de l’économie marocaine.

Pilier de la croissance économique, l’agriculture marocaine est en pleine mutation au vu des enjeux économiques et sociaux qu’elle représente. En effet, le Maroc a beaucoup investit dans les projets de diversification et de modernisation du secteur agricole. Cette politique a connu un franc succès en augmentant considérablement la production agricole. Par ailleurs, la transformation digitale de l’agriculture peut constituer ainsi un relais de croissance important dans la prochaine décennie.

C’est dans ce sens que les séries de Master Class Agritech vont œuvrer pour faire prendre conscience à l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème à la nécessité de l’utilisation de technologie pour améliorer les rendements et valoriser les produits agricoles. Cette édition va innover en termes de programme, d’orateurs et d’experts de divers horizons. Elle va aussi donner la parole aux grands opérateurs marocains de l’agribusiness pour exposer leurs projets phares dans la numérisation de leur process agricoles.