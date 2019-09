Partager

Forte participation du Maroc au troisième Forum mondial de l’irrigation.

Une délégation de plus d’une vingtaine de personnes, menée par le directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole, Ahmed El Bouari, a représenté le royaume du 1er au 7 septembre, au troisième Forum mondial de l’irrigation à Bali.

Placé sous le thème:«Faire progresser la sécurité de l’eau, de l’alimentation et de la nutrition dans un environnement concurrentiel». Ce forum, qui s’est tenu à Bali (Indonésie), s’est concentré sur des questions d’intérêt dans le domaine de l’irrigation, en vue d’une solution durable à la gestion de l’eau en agriculture, rapporte lematin.ma. Il a connu la participation de près de 1.500 personnes issues de 53 pays.

Au cours des différentes sessions du forum, Monsieur Ahmed El Bouari, en sa qualité de président de la délégation marocaine, a présenté plusieurs communications et mené nombreuses interventions. Il a, en outre, participé à la réunion du groupe consultatif de haut niveau (HLAG), tenue le 2 septembre 2019 sur le thème «Politiques de gestion de l’eau agricole pour mettre fin à la pauvreté rurale».

Il a également mis l’accent sur la candidature du Maroc pour l’organisation de la dixième conférence internationale de la CIID sur la micro-irrigation prévue à Agadir en septembre 2021 tout en demandant leur appui à son dossier et en leur promettant une édition à la hauteur des attentes, indique le site d’information lematin.ma.

Selon la même source, le dossier du Maroc a été approuvé à l’unanimité lors de la 70e réunion du Conseil exécutif international de la Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID), organisée le 7 septembre. Par ailleurs, le comité marocain a été désigné pour assurer la coordination du centre focal du réseau IRPID (International Research program on Irrigation and Drainage) pour la région Afrique du Nord.