L’INRA présente de nouvelles obtentions végétales au Domaine Expérimental de Marchouch

Partager

tweet



Le Domaine Expérimental de Marchouch a accueilli une journée de démonstration des nouvelles obtentions variétales de céréales et de légumineuses alimentaires. Cette initiative, organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) en collaboration avec le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), visait à promouvoir les avancées génétiques récentes et à faciliter leur adoption par les agriculteurs et les opérateurs du secteur agricole.

Présidée par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, la manifestation a rassemblé des personnalités influentes, notamment le Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), le Directeur Général de SONACOS, des professionnels, des élus, ainsi qu’une délégation significative de responsables du Ministère.

L’objectif de cette journée était de présenter aux agriculteurs et aux partenaires institutionnels et professionnels les progrès réalisés en matière de création variétale. Les nouvelles obtentions végétales, développées par l’INRA et l’ICARDA, sont cruciales pour répondre aux défis climatiques et alimentaires actuels. En effet, ces variétés améliorées offrent des avantages agronomiques, physiologiques et technologiques qui peuvent transformer les pratiques agricoles.

Parmi les variétés présentées, la variété de blé dur « Jawahir », inscrite en 2023, se distingue par un rendement en grains supérieur de 30 % par rapport aux anciennes variétés. De même, la variété d’orge « Chifaa », inscrite en 2016, est notable pour être la première variété d’orge à grain nu en Afrique, avec une teneur en bêta-glucane de 8 %. Ces innovations témoignent des avancées significatives réalisées par les chercheurs de l’INRA et de l’ICARDA.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 », visant à développer entre 30 et 50 nouvelles variétés d’ici 2030, avec un objectif d’augmentation du rendement d’au moins 50 %. Cette ambition reflète la volonté de renforcer la compétitivité des filières agricoles, d’améliorer l’adaptation aux changements climatiques et de gérer durablement les ressources naturelles.

La création variétale est un levier essentiel pour la pérennisation de la production agricole. Elle permet d’améliorer la productivité et la qualité des cultures, tout en renforçant leur résistance aux stress biotiques et abiotiques. Les plateformes de démonstration jouent un rôle crucial dans la diffusion de ces innovations auprès des agriculteurs, en encourageant la souveraineté en matière de semences nationales et en consolidant les partenariats avec les acteurs des grandes cultures.

Lire aussi : L’INRA communique sur ses nouvelles obtentions végétales au profit des agriculteurs

La journée de présentation des nouvelles obtentions végétales au Domaine Expérimental de Marchouch a mis en lumière les avancées prometteuses en matière de création variétale. Ces innovations, soutenues par l’INRA et l’ICARDA, sont essentielles pour relever les défis agricoles du XXIe siècle, notamment l’adaptation aux changements climatiques et la sécurisation de la souveraineté alimentaire. Grâce à des événements comme celui-ci, les agriculteurs marocains sont mieux équipés pour intégrer ces nouvelles variétés dans leurs pratiques et ainsi contribuer à un avenir agricole plus durable et résilient.