L’INRA communique sur ses nouvelles obtentions végétales au profit des agriculteurs

En 2020, le Maroc a embrassé une ambitieuse stratégie agricole pour la décennie à venir : Génération Green 2020-2030. Cette initiative repose sur l’amélioration des conditions de vie humaines et la pérennité de l’agriculture dans le royaume. L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) joue un rôle pivot dans ce renouveau, avec un mandat clair : développer entre 30 et 50 nouvelles variétés de plantes, visant une hausse de rendement d’au moins 50%. Les objectifs sont de taille, incluant la compétitivité accrue des filières, l’adaptation au changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles.

L’INRA se positionne en première ligne de la recherche, avec la création variétale considérée comme une clé essentielle pour pérenniser la production agricole marocaine. Il ne suffit pas seulement de créer des variétés à haut rendement, encore faut-il qu’elles soient rapidement adoptées et largement utilisées par les agriculteurs. C’est dans cette optique que l’INRA a mis en place des « Plateformes de démonstration », réparties sur six grands bassins de production à travers le pays, incluant Tadla et Haouz. Ces plateformes sont des vitrines où l’INRA expose les progrès génétiques réalisés, illustrant comment ces innovations interagissent avec leur environnement.

Ces journées de démonstration, prévues pour mai 2024, offrent une scène privilégiée pour les agriculteurs, partenaires institutionnels et médias, de découvrir ces avancées. Des variétés comme le blé dur « Jawahir » et l’orge « Chifaa » y sont mises en lumière. « Jawahir », par exemple, affiche un rendement en grains supérieur de 30% par rapport aux variétés antérieures, tandis que « Chifaa » se distingue comme la première variété d’orge à grain nu en Afrique, riche en beta glucanes.

Outre l’exposition de ces nouvelles variétés, les visiteurs pourront également évaluer le programme de multiplication des semences qui accompagne ces innovations. L’importance de l’irrigation d’appoint sera également à l’ordre du jour, un sujet brûlant compte tenu des récentes sécheresses qui ont affecté les cycles de culture.

Avec des visites programmées dans six domaines expérimentaux, dont celles de Tadla et Douyet, l’INRA entend non seulement montrer les fruits de sa recherche, mais aussi stimuler une adoption plus large de ces innovations parmi les agriculteurs marocains. Cette initiative est cruciale pour atteindre les objectifs de la Génération Green, assurant ainsi un avenir plus durable et prospère pour l’agriculture marocaine.