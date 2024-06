Les Journées de la Résilience au Maroc : Un forum pour la transition vers une agriculture durable

Partager

Forum collaboratif pour le renforcement des systèmes hydriques et agricoles du Maroc face aux défis du changement climatique

Signature d’un Mémorandum d’entente pour soutenir la stratégie « Génération Green » en matière d’économie d’eau

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, a présidé le mardi 25 juin 2024 à Salé, l’ouverture du forum « Journées de la Résilience au Maroc », organisé du 25 au 28 juin 2024 en partenariat avec l’Institut International de Gestion de l’Eau (IWMI). Ont participé à l’événement des hauts responsables du Ministère de l’Agriculture, des représentants de l’IWMI, des responsables du Ministère de l’Équipement et de l’Eau, des bailleurs de fonds et des organisations internationales.

Les journées de l’IWMI pour la résilience au Maroc sont conçues comme un forum collaboratif essentiel, dédié à l’exploration et à la réflexion sur l’état des systèmes hydriques et agricoles marocains face aux défis du changement climatique. Cet événement vise à enrichir la feuille de route du Royaume pour accroître la résilience au changement climatique en offrant une plateforme pour dévoiler et transférer les résultats, les solutions et les recommandations récentes de l’IWMI, tout en soulignant l’importance cruciale de la recherche, du développement et des partenariats pour une gestion proactive des défis climatiques.

Lors de son discours, le Ministre a insisté sur les efforts que le Maroc a engagés depuis des décennies pour assurer une croissance durable, moins dépendante des aléas climatiques, et garantir un approvisionnement en eau fiable et résilient. Ces efforts s’inscrivent dans une politique volontariste, articulée autour de stratégies agricoles et hydriques audacieuses, avec un accent particulier sur la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau pour faire face à la raréfaction croissante de cette ressource.

Il a également mis en avant l’importance de cet événement, qui représente une occasion importante de partage des connaissances, expériences et meilleures pratiques pour le renforcement des capacités, l’identification de solutions novatrices, et le développement de partenariats solides pour relever les défis de la gestion de l’eau dans un contexte de sécheresse croissante.

Le Ministre a également souligné l’engagement continu de la communauté internationale envers le Maroc et d’autres régions confrontées à des défis similaires. Il a appelé à redoubler d’efforts pour soutenir les pays les plus vulnérables dans leur quête d’une gestion durable de cette ressource vitale.

De son côté, la Directrice adjointe de l’IWMI, Dr. Rachael McDonnell, a affirmé que les Journées de la Résilience au Maroc témoignent de leur engagement à poursuivre et à élargir les partenariats menant à des stratégies d’adaptation concrètes. Elle a également souligné que le partenariat de l’IWMI avec le Maroc a déjà permis de développer un solide plan de préparation à la sécheresse pour le pays. Grâce aux projets en cours portant sur la comptabilité de l’eau et la gouvernance de la résilience à plusieurs échelles, l’engagement des deux parties en faveur d’une gestion durable de l’eau est renforcé.

A cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, représenté par la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA), et l’Institut international de gestion de l’eau (IWMI). Cet accord vise à développer le secteur de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, à optimiser la productivité de l’eau dans les territoires et les exploitations agricoles, et à soutenir une croissance agricole durable.

Il est à noter que l’Institut international de gestion de l’eau (IWMI) est une organisation de recherche à but non lucratif dédiée au développement. L’IWMI collabore avec les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour résoudre les problèmes liés à l’eau dans les pays en développement.