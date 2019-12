Lancement de la station agricole d’irrigation automatisée I-TERRA

Partager

L’équipe ENACTUS-EMI, en partenariat avec l’association Al Wiam pour le développement durable et l’association Nalsya, lance I-Terra.

Avec une implantation de 15 stations dans les régions du Gharb de Rhamna et de Ait Yacoub, le projet I-Terra, a comme ambition de développer un ensemble d’outils destiné à pouvoir qualifier et quantifier le niveau d’humidité du sol, la température et l’humidité de l’air et de les afficher sur un écran. Ainsi, ces dispositions permettent à l’agriculteur d’avoir des précisions claires concernant l’irrigation ou l’utilisation de certains pesticides.

En plus de cela, I-Terra par le biais d’une station de contrôle agricole permet d’avoir plusieurs capteurs comprenant l’humidité et la température du sol et de l’air, le niveau de rayonnement UV, la luminosité, la pression atmosphérique, ainsi que l’indice d’Évapotranspiration… Ainsi ce projet facilite le contrôle automatique du système d’irrigation grâce à des algorithmes décisionnels d’intelligence artificielle et selon les données récoltées par ces capteurs. Par ailleurs, I-Terra vise à moderniser l’agriculture traditionnelle en milieu rural et à améliorer les conditions de production du petit agriculteur.

Ainsi, avec la réussite enregistrée dès le lancement du projet (augmentation de 23% du rendement agricole des exploitants en dégageant une économie majeure de 12540 KW d’énergie et de 110000 m3 d’eau), les ingénieurs innovateurs ont pour ambition d’étendre l’implémentation de la station I-Terra dans toutes les stations du Royaume du Maroc ainsi que dans certains pays d’Afrique Sub-Saharienne tels que le Gabon et le Mali.