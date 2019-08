L’Agence pour le développement agricole s’affirme en Corée du Sud

Partager

tweet



L’ADA (Agence pour le développement agricole) s’affirme en Corée du Sud.

Le patron de l’Agence pour le développement agricole a présenté, à Songdo, le portefeuille de projets développés avec le Fonds vert climat ainsi que leur état d’avancement.

Lors de son intervention à un panel de haut niveau en marge de la conférence mondiale de programmation du Fonds vert pour le climat, Al Mahdi Arrifi, directeur général de l’Agence pour le développement agricole (ADA), a mis l’accent sur l’importance d’appuyer les pays africains en vue de leur permettre d’accéder aisément à la finance climat, indique aujourdhui.ma. Cette manifestation de grande envergure où le Maroc s’est bien affirmé, s’est déroulée du 19 au 23 août en Corée du Sud. Cet événement a permis de présenter à un large parterre les efforts et les ambitions du Royaume en matière de lutte contre les effets du changement climatique.

Selon la même source, M. Arrifi a partagé avec les participants l’expérience de l’agence en tant qu’entité nationale accréditée dans la levée des financements auprès des fonds climatiques. Il a, par ailleurs, présenté l’état d’avancement des projets menés avec le Fonds vert dont le projet de développement de l’arganiculture sur 10.000 hectares (Dared) qui a été cité comme projet model par le directeur exécutif du Fonds vert pour le climat lors de l’ouverture de ladite conférence.

Le dispositif AAA, lancé par le Maroc lors de la COP22 et visant l’adaptation de l’agriculture africaine a également fait l’objet de l’intervention du patron de l’ADA. Celui-ci a déclaré que la dite initiative est « d’une grande importance pour le fonds et les autres donateurs dans le domaine agricole, car elle peut faciliter la préparation et la hiérarchisation des projets d’adaptation ainsi que la mise en place de bonnes conditions de leur gouvernance auprès des banques de développement agricole».