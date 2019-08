ISOFAR et INRA Maroc organisent la première conférence UE-Afrique du Nord sur l’Agriculture Biologique

La première conférence UE/Nord Africaine sur l’Agriculture Biologique (EU-NACOA) se tiendra les 11 et 12 novembre prochains à Marrakech avec la participation d’acteurs pionniers en la matière à l’échelle mondiale.

Cette rencontre sera organisée par l’ISOFAR (Société International de Recherche pour l’Agriculture Biologique) ainsi que l’INRA Maroc, avec le soutien du Former Trainees Network du IAM Bari et de l’Association MICROBIONA (Association Marocaine de Biotechnologie et de Protection des Ressources Naturelles).

Cette conférence, principalement axée sur les solutions et pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels, va réunir diverses parties prenantes dans le domaine de l’agriculture biologique, afin de trouver des solutions pour combler l’écart actuel entre l’Afrique et l’Europe.

Par ailleurs, ce rendez-vous ouvrira la voie aux possibilités de mise en relation et aux opportunités de collaboration entre les experts, les chercheurs, les producteurs et les décideurs intervenant dans le domaine de l’agriculture biologique, venus d’Afrique et de l’UE.

En outre, un appel est ouvert jusqu’au 15 septembre prochain pour inviter les chercheurs à soumettre leurs travaux de recherche http://www.eu-nacoa2019.bio/abstract-submission.html. Un comité d’experts évaluera les travaux pour sélectionner ceux qui seront invités à présenter leurs projets à l’EU-NACOA.

Au programme figurent notamment des visites guidées dans des fermes biologiques aux alentours de Marrakech.