Nouvelle mission d’information pour Growing Markets de Rabat

Partager

tweet



L’EuroTier salon mondial de la production animale allié des acteurs de l’élevage au Maroc.

Growing Markets confirme ses enjeux dans la planification et le développement des activités à dimension internationale à travers le rapprochement des affaires, des campagnes de communication, participations aux salons, réalisation des événements B2B… En effet, après Agritechnica en novembre dernier, qui a connu la participation d’une délégation de 28 opérateurs marocains de l’agriculture, Growing Markets aura une nouvelle mission d’information pour l’EuroTier de Novembre 2020.

Ce dernier sera placé sous le thème “Elevage bovin” et offre un grand succès auprès des acteurs de l’élevage au Maroc et a connu depuis 2012, la participation de près de 180 professionnels.

L’EuroTier est le salon phare mondial de la production animale qui se déroule en Allemagne. Avec presque 2 400 exposants sur plus de 240 000 m2 de halls d’exposition, le salon EuroTier offre un panorama complet des innovations mondiales en matière de technologies, de services et de génétique pour les filières bovine, porcine et avicole, auxquelles s’ajoutent l’offre pour l’aquaculture ainsi que celles destinées aux filières ovine et caprine et à l’élevage de chevaux en pension. Le salon dernier a enregistré près de 160 000 visiteurs (dont environ 30 000 visiteurs internationaux venus de plus de 100 pays).