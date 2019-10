Journée portes-ouvertes sur le figuier à l’INRA de Meknès

Partager

L’INRA de Meknès organise, le 16 octobre, une journée portes-ouvertes sur le figuier.

L’Institut national de la recherche agronomique de Meknès (INRA) organise, le 16 octobre, une journée Portes-ouvertes du Domaine Expérimental d’Aïn Taoujdate, sous le thème ‘’potentialités génétiques du figuier au Maroc et opportunités de valorisation’’.

Cette manifestation offrira l’opportunité de partager avec les acteurs de cette filière les récents résultats des recherches sur figuier acquis dans le cadre des programmes de recherche de l’INRA et notamment ceux émanant d’un projet soutenu par le Mécanisme compétitif de recherche développement et vulgarisation au Maroc (MCRDV 2017-2019), parrainé par la Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche du département de l’agriculture.

La journée comprendra aussi une présentation du patrimoine génétique arboricole en collection au Domaine Expérimental d’Aïn Taoujdate, dont le figuier.