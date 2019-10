Partager

Première édition du Festival des Céréales et légumineuses à Qariat Ba-Mohamed.

Dans le cadre de la promotion des filières des céréales et légumineuses et leur développement au niveau de la région Fès-Meknès et dans le cadre du Plan Maroc Vert, la Chambre d’Agriculture de la Région Fès Meknès organise, en partenariat avec la commune de Qariat Ba mohammed et quelques institutions du Département de l’agriculture, la première édition du Festival des céréales et légumineuses sous le thème « Céréales et légumineuses, patrimoine local entre enjeux de développement et contraintes du changement climatique » et ce, du 09 au 11 Octobre 2019 à qariat Ba-mohammed province Taounate.

Ce festival sera l’occasion pour les institutions, les entreprises, les professionnels, les organisations professionnelles et interprofessionnelles, les producteurs ainsi que les intervenants de présenter leurs savoir-faire et aussi de créer un lieu d’échange entre les différents opérateurs du secteur et une occasion d’appuyer les coopératives dans la commercialisation. Il sera aussi l’occasion de promouvoir les métiers et activités autour des deux filières céréales et légumineuses ainsi que le renforcement des organisations professionnelles agricoles qui seront présents audit festival par les produits du terroir.

Le festival des céréales et légumineuses a pour objectif principal de créer une dynamique économique dans la région, et ce à travers l’espace d’exposition des produits de terroirs à base de céréales et légumineuses au profit des coopératives agricoles. Comme il a pour objectif de rassembler les acteurs du secteur agricole et de débattre autour des enjeux de développement de ces filières à travers la journée d’étude qui sera organisé le 10 Octobre et les ateliers techniques le 11 Octobre.

Les cultures des céréales et légumineuses occupent une place importante au niveau économique et social, dans la mesure où elles contribuent à la sécurité alimentaire et à la création d’emplois Compte tenu de cette importance, le Plan Maroc Vert a attaché une grande importance pour le développement de ces filières de production.

La région de Fès-Meknès, qui s’étend sur une superficie de 4.104.582 hectares, avec une superficie agricole utile de 1.340.826 hectares et contribue avec 24% de la production nationale des céréales.

La superficie céréalière dans la région s’étend à est de 757 060 hectares avec une production de 16 878 080 tonnes. Quant à la superficie des légumineuses est estimée à 131.580 hectares avec une production de 1.236.864 tonnes.