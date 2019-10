Partager

tweet



Les entreprises agricoles marocaines se digitalisent de plus en plus!

Les entreprises du secteur agricole gagnent de plus en plus à digitaliser leur communication. La tendance actuelle des agriculteurs d’aller vers le web afin de s’informer des dernières tendances, de comparer les offres et d’échanger avec des professionnels de tout horizons renforce l’orientation stratégique des acteurs du secteur.

Au fil des ans, plusieurs grandes entreprises agricoles marocaines ont su anticiper cette tendance et se sont rapprochées fortement des agriculteurs à travers le digital. A titre d’exemple Comicom-Dimateq a toujours eu cet esprit novateur et avant-gardiste qui lui a permis de se positionner en tant que leader incontestable dans son domaine en développant une présence accrue auprès des agriculteurs.

Dernièrement, le Groupe Comicom-Dimateq a également investi dans une refonte complète de ses sites internet afin de disposer des meilleures technologies actuelles pour rester toujours plus proches des agriculteurs.

Mais ces derniers ne sont pas seuls, en effet Syngenta ou l’OCP ont également renforcé leur communication digitale à travers différentes campagnes sur des médias spécialisés et des réseaux sociaux toujours plus imposants. Mise en avant de nouveaux produits, présence sur salons et autres événements sont autant de priorités pour les services marketing de nombreuses entreprises dont l’objectif est d’être au plus proche des agriculteurs.