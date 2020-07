Eau: Plan National pour la construction de 50 nouveaux barrages

Partager

Le Plan National de l’eau sera stratégique avec la construction de 50 nouveaux barrages.

Le plan national de l’eau va s’étendre jusqu’en 2050 et la construction de 50 nouveaux barrages sera une priorité. Les différents axes de ce plan concernent la gestion de la demande, avec l’économie d’eau dans le secteur agricole d’une part et la protection des ressources d’autre part.

Ce plan national de l’eau va mobiliser environ 383 milliards de dirhams sur les 30 prochaines années. Le plan comporte plusieurs axes dont le renforcement de l’offre en eau et la gestion de la demande avec notamment des économies, à faire dans le secteur agricole, chiffrées à 2,5 milliards de métres cubes d’eau nous précise l’économiste.

50 grands barrages seront construits à l’avenir selon l’objectif établit. Avec l’ambition de parvenir à une capacité de stockage de 32 milliards de mètres cubes d’eau, contre 18,7 milliards de mètres cubes actuellement. Soit une capacité quasi doublée.

«Plus cette capacité augmente, plus nous aurons des marges pour traiter les problèmes liés à la sécheresse, qui peut s’étaler sur 3 ans et parfois plus» a souligné Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement et de l’eau.