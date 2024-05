Driscoll’s Maroc : Une nouvelle station de conditionnement de fruits rouges à Larache

Partager

C’est officiel, c’est le début des travaux de construction de la nouvelle station de conditionnement des fruits rouges de Driscoll’s Maroc. Le coup d’envoie a eu lieu jeudi à l’Agropole du Loukkos, au sud de Larache, en présence du gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, et de nombreux acteurs clés du projet.

Avec un investissement de 150 millions de dirhams, la nouvelle installation de Driscoll’s s’étendra sur plus de 5 hectares. Une fois achevée, elle offrira plus de 500 emplois directs, contribuant ainsi de manière significative à l’économie locale et renforçant le tissu économique de Larache.

L’annonce a également mis en lumière le soutien continu des autorités locales et du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), qui ont joué un rôle crucial dans la rapidité et l’efficacité des démarches administratives, telles que l’acquisition du terrain et l’obtention des permis de construire.

Cette station de conditionnement n’est pas seulement un projet d’infrastructure ; elle est vue comme un moteur de croissance économique pour Larache. Driscoll’s Maroc exprime un optimisme palpable quant à l’impact futur de l’installation, anticipant qu’elle deviendra un symbole de réussite économique et industrielle dans la région, à l’instar de son unité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. La mise en place de cette installation de conditionnement à l’Agropole du Loukkos représente un investissement stratégique majeur pour Driscoll’s Maroc. Elle s’inscrit dans une vision à long terme de développement durable et de contribution à la prospérité régionale. Elle témoigne également de l’engagement de l’entreprise à promouvoir l’agriculture moderne et efficace au Maroc.

Le lancement des travaux de la station de conditionnement des fruits rouges à Larache par Driscoll’s Maroc marque le dynamique de croissance et d’innovation dans le secteur agricole marocain. Cet investissement ne renforce pas seulement la position de Larache comme pôle agricole clé, mais il souligne aussi l’importance de collaborations efficaces. Les perspectives économiques pour Larache, avec ce nouveau développement, semblent prometteuses.