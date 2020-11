Partager

Le Crédit Agricole du Maroc organise des rencontres avec l’interprofession sous la houlette de Tariq Sijilmassi.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé, ce jeudi 26 novembre, le lancement de plusieurs rencontres auprès de l’interprofession marocaine.

Débutée ce mardi, la première journée a été présidée par Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Moulay M’Hamed Loultiti, Président de Maroc Citrus et Mohamed Alamouri, Président de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural (Comader) et avait comme objectif de faire le point sur les différents sujets relatifs à la filière agrumicole.

D’autres rencontres sont prévues prochainement et ont pour objectif de traiter différents sujets tournant autour des filières, notamment sur les spécificités, atouts et contraintes que rencontrent chaque interprofession.