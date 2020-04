Partager

Covid19 : Alerte « Fake news » au sujet de l’invasion du sanglier à Ifrane et à sidi Boughaba.

Les vidéos et photos circulant sur les réseaux sociaux ont été filmés dans des pays étrangers

Aucun danger lié aux sangliers n’a été enregistré jusqu’à présent et que des mesures préventives seront prises

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, le 20 mars 2020, liés à la pandémie du Covid-19, plusieurs photos et vidéos circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d’une supposée invasion inhabituelle du sanglier sur certains espaces.

Le Département des Eaux et Forêts tient à démentir formellement les contenues de ces publications, selon lesquelles plusieurs dizaines de sangliers envahissent quelques villes du Royaume, notamment à Ifrane et Kenitra (Sidi Boughaba).

Les investigations menées par le Département des Eaux et Forêts ont démontré qu’il s’agit de photos et de vidéos tournées en dehors du Maroc.

La première vidéo montrant un troupeau de sangliers dans les rues d’une ville en prétendant qu’il s’agit de la ville Ifrane, alors que la vidéo a été filmée en Suisse (Photo 1) ;

https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/videos/523092251511843.

La deuxième vidéo présentant plusieurs dizaines de sangliers prise par un conducteur d’un véhicule sur les abords d’une piste forestière. Contrairement à ce qu’avancent les commentaires accompagnant cette vidéo et indiquant qu’il s’agit de la Réserve Biologique de Sidi Boughaba, près de la ville de Kenitra, la vidéo a été filmée en Espagne (Photo 2).

https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/video-plaga-jabalies-carretera-accidentes-trafico-imagenes_26315_102.html.

Par ailleurs, et afin d’améliorer la vigilance sur le terrain, le Département des Eaux et Forêts a adressé, depuis l’annonce du confinement, une note à toutes ses unités pour la surveillance de la faune sauvage, et plus particulièrement du sanglier et ce, afin de collecter tous les éléments d’évaluation du risque sur les habitants et leurs biens.

Il y a lieu de noter que, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les risques du sanglier, le département des eaux et forêts a récemment renforcé les mesures prises pour réguler les effectifs de cette espèce.

Etant donné l’état d’urgence sanitaire actuel, et afin de respecter les consignes définies par les Pouvoirs Publics, l’opérationnalisation des battues sera reprise après le confinement. Toutefois, et conformément aux dispositions du nouvel arrêté n°3-17-19 publié le 5 septembre 2019 fixant les modalités de régulation des effectifs de certains animaux devenus nuisibles, la régulation du sanglier pendant cette période d’urgence sanitaire s’opère moyennant le piégeage. Dans ce cadre le Département des Eaux et Forêts a procédé, au niveau des points noirs de la Province de Tiznit, à l’installation de 20 pièges dans les endroits les plus fréquentés par le sanglier. Un programme similaire, est en cours et concernera plusieurs points noirs sensibles, tels que Dar Salam à Rabat et Rmilat à Tanger.

Enfin, il y a lieu à préciser qu’aucun danger lié aux sangliers n’a été enregistré jusqu’à présent et que des mesures préventives seront prises, le cas échéant, en concertation avec les autorités locales en prévoyant des interventions urgentes par les agents forestiers relevant des territoires concernés.