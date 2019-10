Coopération Sud-Sud : Une délégation Malgache s’enquiert de l’expérience marocaine en matière de conseil agricole

Partager

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une délégation malgache a été reçue par l’ONCA.

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, impulsée par sa Majesté le Roi Mohammed VI que DIEU l’assiste, et en concrétisation de l’accord de coopération signé entre le Royaume duMaroc et la République de Madagascar à Antanarivo le 21 novembre 2016, l’Office National du Conseil Agricole a reçu dans ses locaux une délégation malgache, le 15 Octobre 2019.

Au cours de son séjour au Maroc, ladite délégation a effectué une visite à la direction régionale du conseil agricole de la région Rabat Salé Kenitra ainsi que le centre de conseil agricole de Tifelt, où s’est tenue une rencontre avec les responsables des structures décentralisées de l’office, indique le site officiel de l’ONCA. Cela fut aussi l’occasion pour les responsables malgaches de s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de conseil agricole ainsi que d’appréhender la déclinaison régionale et locale de la composante conseil agricole du Plan Maroc Vert (PMV).

Une visite à la coopérative apicole « ahl al fadl » (Tifelt) a été au programme de cette excursion professionnelle, celle-ci a permis à la délégation d’observer les progrès qu’a connu cette coopérative grâce à l’appui du PMV et de l’accompagnement de l’ONCA.

Au terme de cette visite, la délégation malgache a assisté à une réunion de synthèse qui a été présidée par Monsieur le Directeur Général de l’ONCA et qui a donné lieu à un débat interactif et constructif. En effet, cet échange a permis, entre autre, de ressortir les éventuelles perspectives de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar en matière de conseil agricole et ce, au travers de l’office.