Un chercheur marocain récompensé à Abu Dhabi pour le palmier dattier et l’innovation agricole

Un chercheur marocain récompensé à Abu Dhabi dans les domaines du palmier dattier et de l’innovation agricole

Les gagnants du prix du palmier dattier d’Abu Dhabi, qui met l’accent sur l’innovation agricole, ont été annoncés mercredi. Ainsi, un total de 3,5 millions AED sera distribué aux cinq lauréats des quatre catégories du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l’innovation agricole 2020.

Le Dr Ikram Blilou de la King Abdullah University of Science and Technology en Arabie saoudite a remporté la catégorie “Études innovantes distinguées et technologie moderne”. Le projet Climate-Smart Livelihoods Initiatives and Market Access Tailoring du Liban a remporté le prix Pionnier du développement et des projets productifs et recevra 1 million AED soit 2,64 millions de dirhams marocains.

Dans la catégorie Innovations pionnières et sophistiquées au service de l’agriculture, Al Nakhil, une entreprise basée à Dubaï, est lauréate et a reçu 750 000 Dh pour son projet “L’impact de l’utilisation du système Subsurface – TERRAPLUS tube (T +) sur les quantités d’irrigation et rendement pour la culture des dattes “.

Les gagnants de la figure influente dans le domaine du palmier dattier et de l’innovation agricole sont le professeur Kazuo Shinozaki du Japon et le Dr Hasnaa Harrak du Maroc, chercheur de renom de l’INRA. Par ailleurs, ils se partageront un prix en espèces de 750.000 AED soit environ 2.000.000 de dirhams marocains.

Lors du choix des lauréats, le jury a recherché des innovations, notamment pour les régions arides et désertiques applicables aux Emirates Arabes Unis et au Moyen-Orient en général.

Le prix international Khalifa pour le palmier dattier et l’innovation agricole a enregistré, lors de sa 12ème session, 141 candidats représentant 28 pays à travers le monde. Par ailleurs, les cinq lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie de la 7 e session du Forum mondial pour l’innovation en agriculture.