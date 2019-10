Berrechid abritera le Salon national des céréales et légumineuses du 31 octobre au 3 novembre

Partager

tweet



La 2ème édition du salon national professionnel des céréales et légumineuses du 31 octobre au 3 novembre.

La 2ème édition du Salon national professionnel des céréales et légumineuses organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pèche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts débutera ce jeudi à Berrechid.

Placé sous le thème : « La production des céréales et des légumineuses et le défi du climat et du marché », cet évènement a pour objectifs de créer une dynamique économique dans la région, de contribuer à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire du pays et la réalisation des objectifs du Plan Maroc vert.

Le salon accueillera plus de 200 stands et s’articulera autour de 4 pôles thématiques : pôle des sociétés agricoles et valorisation, pôle institutionnel, pôle des produits du terroir et pôle machinisme en plus d’un espace pour les conférences.