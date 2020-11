Partager

Alltech Maroc : la croissance est naturelle avec nous.

Fondée par le Dr. Pearse Lyons en 1980 dans l’état du Kentucky, aux Etats- Unis, Alltech a visé depuis sa création, l’amélioration de la santé et des performances animales et végétales. Ceci a été possible grâce à sa maitrise des technologies de fermentation des levures, de celles des enzymes et des algues associées à la nutrigénomique, qui étudie les effets de l’alimentation sur l’expression des gènes.

Alltech Maroc est une filiale de la multinationale Alltech. Depuis sa création en 2008, elle n’a cessé d’apporter son support à ses partenaires en nutrition animale. À partir de 2016, la société a introduit aussi les solutions d’Alltech pour la production végétale et a mené une série d’essais hautement concluants sur plusieurs cultures végétales dans les principales régions agricoles du royaume. Ces solutions sont appropriées pour une utilisation, aussi bien en agriculture biologique que conventionnelle. La technologie qui y est incluse vise à aider les producteurs à surmonter les défis environnementaux auxquelles ils sont confrontés et de favoriser la durabilité, la rentabilité et la création de valeur tout au long de la chaîne alimentaire. La commercialisation de ces solutions a commencé effectivement début 2018.

Alltech Crop Science (ACS) est une filiale d’Alltech créée en 1993. Elle est spécialement dédiée au domaine végétal. ACS est devenu actuellement un leader mondial dans l’application des technologies de la fermentation microbienne et de la nutrigénomique aux sols et cultures. Pour ceci, ACS propose une gamme complète de solutions éprouvées et naturelles divisée en quatre catégories :

La gamme santé du sol qui inclue des activateurs, des inoculants microbiens et des fertilisants qui favorisent le développement racinaire de la plante, améliorent la dégradation des résidus et de la matière organique du sol, augmentant ainsi la disponibilité et l’absorption des nutriments tout en aidant à promouvoir la formation continue de nouvelles racines et la régénération de l’équilibre biologique du sol. La gamme Performance comprend des activateurs des plantes et des fertilisants. La technologie unique qui y est utilisée, découle de la recherche sur les sapogénines naturelles et les acides aminés. Elle est conçue pour rationaliser le métabolisme naturel des plantes et fournir les micronutriments nécessaires de façon précise, ce qui permet une meilleure résistance aux stress environnementaux et une amélioration du rendement. La gamme Nutrition, Alltech est reconnu comme un leader mondial dans la technologie de la chélation. Notre programme Nutrition utilise la complexité naturelle inhérente des acides aminés pour fournir une source équilibrée de nutriments essentiels sous une forme biodisponible unique. Cette approche permet de combler le fossé entre le potentiel et la performance des cultures, et d’améliorer les rendements sans compromettre l’environnement. La gamme Protection, Les alternatives biorationnelles aux pesticides gagnent rapidement du terrain face aux produits chimiques pour devenir des incontournables des programmes de traitement. Renforçant les défenses inhérentes des plantes grâce à une meilleure nutrition, notre programme Protection est conçu pour atténuer l’utilisation des fongicides classiques en les alternant ou les substituant par des biofongicides et des suppléments nutritionnels développés dans notre Centre de Recherche sur la Nutrigénomique.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site web https://global.alltech.com/morocco