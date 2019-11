Partager

tweet



Agriculture Maroc : Lancement Al Moutmir Itinérant de l’OCP à Lamjaara (province de Ouezzane).

Le Groupe OCP poursuit son engagement auprès des agriculteurs marocains et lance une nouvelle étape de son dispositif dédié aux agriculteurs « Al Moutmir itinérant » à Lamjaara dans la province de Ouezzane. Une étape qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle tournée lancée le 10 septembre dernier et qui, en plus de l’initiative Al Moutmir permanent, accompagne la campagne agricole 2019-2020 à travers des actions ciblées dans près de 28 provinces permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs tout au long de l’itinéraire technique.

Pour rappel, l’édition 2019-2020 de “Al Moutmir Itinérant” ciblera trois grandes familles de cultures : céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage. Ainsi, de nouvelles cultures vont être accompagnées : palmier, pommier, figuier, arachides….Le dispositif fera escale dans 28 provinces, soit 180 localités à fort potentiel à travers le Royaume, et ce afin de cibler pas moins de 10 000 agriculteurs. De nouvelles provinces et de nouvelles cultures sont prévues pour cette édition, ainsi que 10 000 analyses de sol à réaliser. Une centaine d’agronomes OCP seront mobilisées sur l’ensemble des étapes et plusieurs experts animeront plus de 80 sessions de questions-réponses au profit des agriculteurs.

Le digital au cœur de cette édition qui connaîtra la présentation de @tmar, la nouvelle application mobile de conseil agricole mise à la disposition des agriculteurs. Ainsi, en vue de faire bénéficier un maximum d’agriculteurs des échanges avec les experts “Al Moutmir” et des retransmissions en direct sur la chaine YouTube Al Moutmir sont au rendez-vous. Des lors, les agriculteurs ne pouvant pas assister aux séances de questions réponses « sewlouna njaouboukoum » seront en mesure de les suivre en direct ou en différé sur YouTube.