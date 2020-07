The FoodEshow : 1er rendez-vous digital des opérateurs de l’industrie agro-alimentaire

Partager

tweet



The FoodEshow, le rendez-vous digital international des opérateurs de l’industrie agro-alimentaire, tient sa 1ère édition sous le signe de l’innovation.

Pour sa première édition, The FoodEshow attend 200 exposants et 3000 participant.e.s de l’industrie agro-alimentaire de 50 pays du monde, incluant acheteurs, importateurs, prestataires de services, agences gouvernementales, organismes de promotion et soutien aux innovations, marketeurs et communicants.

Inspiré du besoin réel des opérateurs du secteur et placé sous le signe de l’innovation, The FoodEshow se veut un espace privilégié pour explorer de nouvelles idées, découvrir des modèles créatifs et des concepts innovants pour façonner l’avenir de l’industrie.

Le credo de The FoodEshow est de faciliter aux TPE et start-up l’accès aux marchés. Son format digital 100%en ligne et ses tarifs étudiés rendent cela possible « En lançant The FoodEshow, nous avons conçu un évènement accessible au plus grand nombre d’opérateurs et dont le retour sur investissement est garanti. »

Les opérateurs du secteur de l’industrie agro-alimentaire ont désormais leur rendez-vous virtuel. The FoodEshow, premier salon international virtuel du secteur tient sa première édition les 8 et 9 septembre 2020.

La pandémie du Covid-19 a changé le monde impactant profondément les économies et la manière de collaborer. The FoodEshow est le reflet de ce changement. Cet évènement, unique en son genre, rassemblera sur une seule plateforme les acteurs de l’industrie agro-alimentaire de plus de 50 pays du monde : acheteurs, importateurs, prestataires de services, agences gouvernementales, organismes de promotion et soutien aux innovations, marketeurs et communicants, et bien plus.

The FoodEshow, une opportunité pour les professionnels de l’industrie agro-alimentaire

Inspiré du besoin réel exprimé par les opérateurs du secteur et adapté au contexte actuel, The FoodEshow constitue une opportunité supplémentaire pour les opérateurs du secteur de l’industrie agro-alimentaire, pour découvrir les nouveautés de l’industrie et identifier des nouvelles opportunités. « L’idée de lancer une initiative dans le secteur nous est venue lors de notre première rencontre en 2017 durant une mission sectorielle au Brésil. L’idée a pris forme lors des derniers mois, où l’état sanitaire dans le monde a engendré l’annulation ou le report de tous les salons et foires du secteur programmés habituellement entre Mars et Août. Nous avons compris que le digital est la clé pour contourner les aléas et que la technologie est le levier qui permettra de maintenir le contact et la collaboration en dépit des contextes », racontent les initiateurs de The FoodEshow, Heuda Guessous, fondatrice de Greativa Consulting Group et Jalal Benbrahim, fondateur de Wink Consulting.

200 exposants et 3000 participants attendus

Pour sa première édition, The FoodEshow attend 200 exposants et 3000 participant.e.s de l’industrie agro-alimentaire. Placé sous le signe de l’innovation, l’événement se veut un espace privilégié pour les professionnels du secteur pour explorer de nouvelles idées, découvrir des modèles créatifs et des concepts innovants pour façonner l’avenir de l’industrie.

« Créer un événement virtuel était une évidence. Le positionner à l’international est notre grand défi. » Confient les organisateurs. Résolument tourné vers le futur, The FoodEshow est une occasion unique pour les participants d’apprendre et comprendre les nouvelles techniques de ventes et tendances du marketing, afin de développer et proposer des offres adaptées aux nouveaux comportements des consommateurs de plus en plus exigeants. Au-delà de ces aspects techniques, la plateforme offre l’opportunité d’identifier des opportunités de collaboration et de créer des synergies permettant aux participants de développer leurs entreprises sur les plans national, continental et international.

Conférences, workshops, réseautage, et rencontres BtoB…

Faciliter aux TPE et start-up l’accès aux marchés, tel est le crédo des organisateurs de l’événement. Son format digital 100%en ligne et ses tarifs accessibles rendent cela possible.

En effet, les structures de petite ou moyenne envergure n’ont pas toujours la possibilité d’allouer des moyens humains et matériels pour la prospection commerciale. “Présent sur le milieu de l’industrie agro-alimentaire depuis plusieurs années et accompagnant plusieurs entreprises locales dans leur développement régional et international, nous avons noté leur difficulté à identifier les opportunités et les saisir, et surtout à accéder aux marchés. En lançant The FoodEshow, nous avons conçu un évènement accessible au plus grand nombre d’opérateurs et dont le retour sur investissement est garanti. » Expliquent les initiateurs.

Et afin d’atteindre ces objectifs, ils s’appuient sur des atouts majeurs, à savoir un programme diversifié avec des thématiques d’actualité, des intervenant.e.s et expert.e.s de renommée, des exposants reconnus et des acheteurs parmi les plus importants au niveau mondial, pour multiplier les occasions de collaboration et de partenariat.

Des intervenant.e.s et expert.e.s de renommée mondiale

La Première édition de The FoodEshow s’annonce riche en débat et en échange, grâce aux interventions d’experts du secteur qui partageront leur savoir et savoir-faire. Plus de 30 intervenant.e.s de 20 pays sont attendu.e.s, à l’instar de :

Iryna Gavrylova, de Bulgarie / Innovation et ingrédients

Mohammed El Kandri du Canada / Blockchain

Erica Halverson des USA / Emballages alternatifs

Hicham Lahlou du Maroc / Design industriel

Semi Hakim de Turquie / Technologies et accélération

Angelle Kwemo du Cameroun

Et un réseau mondial de professionnels pour trouver les futurs clients et partenaires

Il s’agit de bien plus qu’un salon, c’est une panoplie de services digitaux conçus pour faciliter le contact et favoriser l’engagement entre les participants.

En plus de l’évènement virtuel qui se tient en 2 jours, le dispositif de The FoodEshow comporte aussi :

Des réunions virtuelles avec des acheteurs importants venant de quatre continents,

Une série de webinaires et de sessions Live sur les nouvelles tendances de l’industrie agro-alimentaire,

Des expositions virtuelles étalées sur une durée de 4 mois,

Un blog professionnel qui présente les dernières actualités du secteur.

The FoodEshow inaugure ainsi une nouvelle ère d’évènements professionnels qui mettent le digital au service des opérateurs économique et démocratisent l’accès à l’information, aux réseaux et aux marchés. Toutes les informations sont disponibles sur www.thefoodeshow.com