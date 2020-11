Syngenta présente sa nouvelle serre de démonstration tomate

Partager

Découvrez la nouvelle serre de démonstration tomate de Syngenta.

Cette année, Syngenta Maroc aura le plaisir de vous accueillir au Centre de Transfert de Technologie afin de vous présenter son portefeuille de tomates indéterminées sous-serres.

Le Centre de Transfert de Technologie (CTT) a été créé en 2005 par l’Association des Producteurs et Producteurs Exportateurs des Fruits et Légumes (APEFEL) en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Ministère de l’Agriculture et de La pêche Maritime (MAPM).

« Nous avons décidé d’exposer notre portefeuille variétal au sein du centre de transfert de technologie pour être plus proche des producteurs et exportateurs Marocains de la tomate » déclare Hicham Sabbar, Directeur de l’unité Commercial North West Africa de la division semences potagères.

Le portefeuille tomates de Syngenta Maroc est très diversifié et comprend des variétés performantes et reconnues à l’échelle mondiale. La nouvelle serre de démonstration invitera le visiteur à déguster des tomates de spécialités uniques et reconnues, et à découvrir des nouveautés génétiques qui répondent aux exigences du marché et aux défis agronomiques de la culture.

« Cette plateforme sera une vitrine pour vous présenter nos nouvelles variétés gustatives à haute valeur ajoutée, notre savoir-faire, et notre technologie et vous apporter nos dernières innovations dans les segments des cerises allongées, rondes, et tomates saladettes » atteste Abdallah Kriem, Directeur commercial Maroc.

Les équipes de Syngenta Maroc seront ravies de vous y accueillir et sont à l’écoute de vos attentes.