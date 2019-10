La sixième édition du Salon de machinisme méditerranéen AGRILEVANTE se tiendra du 10 au 13 octobre à Bari

Partager

tweet



Le Parc des expositions de Bari accueille du 10 au 13 octobre le salon de machinisme méditerranéen AGRILEVANTE.

Rendez-vous incontournable du machinisme agricole, la sixième édition du Salon AGRILEVANTE des machines adaptées aux pays méditerranéens sera organisée du 10 au 13 octobre.

La sixième édition du Salon AGRILEVANTE se tiendra, du 10 au 13 octobre à Bari, à l’initiative de FederUnacoma— la Fédération qui représente les fabricants italiens de machines pour l’agriculture, le jardinage et les composants connexes en collaboration avec Nuova Fiera del Levante.

Selon Agriculture du Maghreb, l’édition 2019 d’AGRILEVANTE s’annonce très riche, avec 330 exposants proposant des technologies spécifiques pour les principales chaînes d’approvisionnement agricole (55000 mètres carrés d’expositions avec plus de 500 véhicules et équipements) et un public qui lors de l’édition de 2017 avait atteint 70.700 visiteurs, dont 3.200 opérateurs étrangers provenant de 30 pays.

L’un des principaux développements de ce sixième rendez-vous est l’ajout d’une partie réservée à l’élevage, qui complète l’éventail des secteurs représentés (céréales, fruits et légumes, vin, huile d’olive et bioénergie ainsi que technologies pour le jardinage et paysagisme), et constitue une attraction supplémentaire pour les visiteurs, indique la même source d’informations.