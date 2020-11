LA RÉSISTANCE INDUITE: Une nouvelle stratégie biologique de défense des plantes

Partager

LA RESISTANCE INDUITE : Une nouvelle stratégie biologique de défense des plantes contre les agents pathogènes

LA SCIENCE DERRIÈRE LA STIMULATION DES DÉFENSES NATURELLES.

À une époque où tous les intervenants du secteur agroalimentaire reconnaissent l’urgence de minimiser les dangers occasionnés par l’usage abusif des produits chimiques, la mise au point de stratégies innovatrices, fiables, et respectueuses de l’environnement, conduira inévitablement à de grands progrès dans la lutte contre plusieurs maladies des plantes cultivées à intérêt économique.

Parmi les alternatives proposées, l’induction de résistance au moyen d’éliciteurs biologiques ou microbiens est une approche conceptuelle comportant de grandes promesses d’avenir aussi bien en termes d’impact socio-économique qu’en terme de transfert technologique.

Nul doute que cette stratégie d’amplification du potentiel naturel de résistance des plantes a, de par ses fondements biologiques, de fortes chances de rejoindre les prérogatives requises dans le contexte d’une agriculture performante et écologique.

Bien que des études complémentaires soient requises afin de mieux cerner la biologie et la physiologie de l’interaction éliciteur-plante en relation avec l’infection microbienne, il n’est pas utopique de penser que la résistance induite sera de plus en plus considérée comme une approche de lutte biologique naturelle, tout comme l’est aujourd’hui la vaccination dans le secteur médical.

Tout au long de leur coévolution, les plantes et les microorganismes pathogènes ont développé des relations complexes résultant d’un échange constant d’informations moléculaires. Les agents pathogènes ont élaboré toute une gamme de stratégies offensives pour parasiter les plantes et en contrepartie, les plantes ont déployé un arsenal défensif similaire à bien des égards aux défenses immunitaires. Les percées récentes en biologie moléculaire et en transformation des végétaux ont démontré que sensibiliser une plante à répondre plus rapidement à l’infection pouvait lui conférer une protection accrue contre des microorganismes virulents.

Un aspect important dans la mise en évidence du rôle joué par les molécules de défense au niveau de l’expression de la résistance est une connaissance exacte de leur localisation spatio-temporelle dans les tissus en état de stress.

Afin de cerner le processus associé à l’induction de résistance chez les plantes, l’effet d’éliciteurs biologiques et microbiens sur la réponse cellulaire des plantes envers une attaque pathogène a fait l’objet d’investigations et les mécanismes impliqués dans le phénomène ont été étudiés.

Dans tous les cas, il a été montré qu’une corrélation existait entre la réponse globale de la plante et des changements dans la biochimie et la physiologie des cellules, qui étaient accompagnés de modifications structurales incluant la formation d’appositions pariétales riches en callose et l’infiltration de composés phénoliques aux sites de pénétration potentielle par l’agent pathogène. L’activation du sentier des phénylpropanoïdes est un phénomène crucial dans la restriction de la croissance de l’agent pathogène et dans la survie des cellules-hôtes en conditions de stress.

Cette approche a le potentiel de devenir une stratégie de lutte efficace et durable contre toute une gamme d’agents pathogènes.

Tout comme une alimentation saine nous aide à éviter les maladies, les produits Procrop® ISR et Procrop™ Shield font partie de nos solutions biologiques Alltech Crop Science qui permettent aux cultures de se défendre, de recevoir une nutrition essentielle et se renforcer contre les stress et autres situations qui réduisent la qualité et le rendement.

À propos d’Alltech Maroc : Alltech Maroc est une filiale de la multinationale Alltech. Depuis sa création en 2008, elle n’a cessé d’apporter son support à ses partenaires en nutrition animale. À partir de 2016, la société a introduit aussi les solutions d’Alltech pour la production végétale et a mené une série d’essais hautement concluants sur plusieurs cultures végétales dans les principales régions agricoles du royaume. Ces solutions sont appropriées pour une utilisation, aussi bien en agriculture biologique que conventionnelle. La technologie qui y est incluse vise à aider les producteurs à surmonter les défis environnementaux auxquelles ils sont confrontés et de favoriser la durabilité, la rentabilité et la création de valeur tout au long de la chaîne alimentaire. La commercialisation de ces solutions a commencé effectivement début 2018.

Alltech Crop Science (ACS) est une filiale d’Alltech créée en 1993. Elle est spécialement dédiée au domaine végétal. ACS est devenu actuellement un leader mondial dans l’application des technologies de la fermentation microbienne et de la nutrigénomique aux sols et cultures.

Pour plus de détails et conseils sur la gamme ACS, contactez notre équipe :

