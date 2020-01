Vous êtes producteur et vous souhaitez vous ouvrir à de nouveaux marchés ?

Vous êtes un agriculteur et exportateur et vous souhaitez vous ouvrir à de nouveaux marchés ? Rejoignez les nombreux agriculteurs qui se rapprochent de nous.

De nombreux clients à travers l’Europe nous contactent régulièrement. Ces derniers sont à la recherche de productions agricoles, ces derniers temps il s’agit tout particulièrement de fruits rouges mais pas seulement.

Si vous voulez vous ouvrir à de nouveaux marchés et exporter, fruits et légumes à travers l’Europe, et le Moyen Orient, envoyez nous un mail sur : [email protected].

Indiquez-nous les productions que vous avez et votre numéro de téléphone afin que nous vous rappelions.

A bientôt…