Pepper World recrute un « Responsable Irrigation et climat »

Description du poste :

Nous recherchons un(e) Responsable d’Irrigation et Climat pour rejoindre notre équipe. Ce poste consiste à soutenir la planification stratégique et la gestion opérationnelle des projets d’irrigation pour garantir une utilisation durable de l’eau et la résilience climatique.

Responsabilités :

• Développer et mettre en œuvre des stratégies d’irrigation optimisant l’efficacité de l’utilisation de l’eau.

• Soutenir la planification et la mise en œuvre de l’adaptation climatique pour renforcer la résilience des pratiques agricoles.

• Surveiller et analyser les données climatiques pour informer les stratégies d’irrigation et climatiques.

• Collaborer avec les chefs de fermes pour intégrer les stratégies d’irrigation et climatiques.

• Former et superviser les techniciens d’irrigation et le personnel de terrain.

• Rédiger des rapports réguliers sur les performances des systèmes d’irrigation et les mesures d’adaptation climatique, et proposer des améliorations.

Exigences :

• Diplôme en agriculture, ingénierie agricole, climatologie ou domaine connexe.

• Minimum de 2 ans d’expérience dans la gestion des systèmes d’irrigation et des stratégies climatiques.

• Compétences en gestion de projet et capacité à diriger une équipe.

• Excellentes compétences en communication et en résolution de problèmes.

• Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives.

• Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion d’irrigation.

Disponibilité : Immédiat

Basé à Agadir et régions environnantes

N’hésitez pas à postuler sur à l’adresse suivante :

[email protected] en mettant en objet « REFIG02 ».