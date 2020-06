Partager

tweet



Idyl annonce la conversion en biologique de sa palmeraie des Riads du Tafilalet.

C’est une tendance de fond qui se dessine au niveau de l’agriculture mondiale et Idyl fait le choix d’orienter sa production vers le biologique.

Avec l’entrée en conversion de sa palmeraie des Riads du Tafilalet, Idyl annonce une évolution majeure de son modèle de production au Maroc. Alors que le groupe français s’oriente vers une agriculture biologique depuis quelques années déjà, cet engagement vient de nouveau souligner les ambitions bio du groupe.

Préservation des sols et de la biodiversité sont des engagements responsables pour le producteur, notamment dans une région à l’équilibre environnemental sensible. Si l’objectif est de développer une filière agricole durable, compétitive et créatrice d’emplois locaux, Idyl confirme une nouvelle fois le renforcement prochain de son offre issue de l’Agriculture Biologique à travers sa production de dattes marocaines.